الكويت .. تعيين الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم وزيراً للدفاع

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صدر قرار أميري في الكويت باختيار الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح، وزيراً للدفاع في الحكومة الكويتية الجديدة التي صدر مرسومها قبل قليل.

وكان الشيخ عبدالله كان رئيسا للادارة العامة للطيران المدني منذ مايو من العام الماضي.

تشكيل الحكومة الجديدة

وكان قد صدر مرسوم أميري بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح

وفيما يلي نص المرسوم:

مرسوم رقم 189 لسنة 2022 بتشكيل الوزارة – بعد الاطلاع على الدستور – وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية.

– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 9 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 5 أكتوبر 2022 م بتعيين رئيس مجلس الوزراء – وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء رسمنا بالآتي: مادة أولى يعين كل من :

1 – طلال خالد الأحمد الصباح نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية.

2 – د.محمد عبداللطيف الفارس نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشئون مجلس الوزراء.

3 – د.أحمد ناصر المحمد الصباح وزيرا للخارجية.

4 – د.رنا عبدالله عبدالرحمن الفارس وزير دولة لشئون البلدية ووزير دولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

5 – عبدالرحمن بداح المطيري وزيرا للاعلام والثقافة ووزير دولة لشئون الشباب.

6 – عبدالوهاب محمد الرشيد وزيرا للمالية ووزير دولة للشئون الاقتصادية والاستثمار.

7 – د. أحمد عبدالوهاب العوضي وزيرا للصحة.

8 – حسين إسماعيل محمد إسماعيل وزيرا للنفط.

9- د. خليفة ثامر الحميدة وزير دولة لشئون مجلس الأمة ووزير دولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني.

10- عبدالله علي عبدالله السالم الصباح وزيرا للدفاع.

11 – عمار محمد العجمي وزيرا للأشغال العامة ووزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة.

12 – مازن سعد الناهض وزيرا للتجارة والصناعة.

13 – د. مثنى طالب سيد عبدالرحمن الرفاعي وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.

14 – د. محمد عبدالرحمن بوزبر وزيرا للعدل ووزيرا للأوقاف والشئون الإسلامية ووزير دولة لشئون تعزيز النزاهة.

15 – المستشار/ هدى عبدالمحسن الشايجي وزيرا للشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير دولة لشئون المرأة والطفولة.

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح صدر بقصر السيف في 9 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 5 أكتوبر 2022 م.

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