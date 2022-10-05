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بعد قرار «أوبك+» بخفض إنتاج النفط .. وزير الطاقة يفسر والبيت الأبيض ينتقد
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بعد قرار «أوبك+» بخفض إنتاج النفط .. وزير الطاقة يفسر والبيت الأبيض ينتقد

بعد قرار «أوبك+» بخفض إنتاج النفط .. وزير الطاقة يفسر والبيت الأبيض ينتقد

بعد قرار «أوبك+» بخفض إنتاج النفط .. وزير الطاقة يفسر والبيت الأبيض ينتقد
١٠:٠٥:٢٣ م، الأربعاء، ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

اختتم تكتل “أوبك+” اجتماعه، الذي عقد اليوم، في فيينا، وقرر خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا، اعتبارا من شهر نوفمبر المقبل.

“أوبك+” تتبنى سياسات استباقية

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته المجموعة بعد الاجتماع، أوضحت “أوبك+” أنها تجاوزت الأحداث الكارثية في العالم، وقالت: “نتبنى سياسات استباقية ونأخذ زمام المبادرة” مشيرة إلى أن: “مفتاح نجاحنا هو انسجام الدول الأعضاء”.

وأكدت “أوبك+” التزامها بمصالح المنتجين والمستهلكين، وقالت: “نجحنا في إبقاء سوق الطاقة مستداما مقارنة بالآخرين، وسنواصل الإيفاء بالتزاماتنا تجاه الأسواق”.

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وزير الطاقة: ما نفعله ضرورة

من جانبه، صرح صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة، بأن منظمة أوبك+ لم تمارس سياسة عدائية تجاه أي طرف ولم تعرض أسواق الطاقة للخطر.

وقال: “ما نقوم به ضروري لكل الدول المصدرة للنفط حتى الدول التي خارج منظمة أوبك+”، موضحا: ” اتفقنا على تمديد الاتفاق الحالي في منظمة أوبك+ حتى عام 2023 وسنجتمع بشكل دوري”.

ولفت وزير الطاقة إلى أن: “حالة عدم اليقين التي تمر بها أسواق النفط العالمية أخيرا غير مسبوقة”، وأضاف: ” الإغلاقات في الصين أثرت على الأسواق العالمية وسلاسل الإمدادات الدولية”، وتابع: ” لا نعلم كيف سيكون تأثير سياسات البنوك لمكافحة التضخم على حجم الطلب العالمي”.

البيت الأبيض يتهم أوبك+ بالانحياز لروسيا

علق البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، على موافقة مجموعة أوبك+ على خفض الإنتاج بمليوني برميل يوميًا، وقال إنه من الواضح أن أوبك+ تنحاز لـ روسيا.

فيما قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي: “يجب أن تكون الولايات المتحدة أقل اعتمادًا على أوبك + والمنتجين الأجانب للنفط”.

وفي سياق متصل، أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن “خيبة أمله” من قرار “أوبك+” خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا.

وحسب بيان البيت الأبيض، سيقرر بايدن الاستمرار في السحب من احتياطيات النفط الأميركي في أعقاب قرار “أوبك+”، في حين دعا الرئيس الأمريكي شركات النفط لخفض أسعار البنزين.

رد فعل القرار على أسعار النفط

وبعد اجتماع أوبك + بدقائق ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من واحد دولار أو 1.2 بالمئة إلى 92.91 دولار للبرميل، كما زادت كذلك العقود الآجلة للخام الأميركي 88 سنتا، أو 1 بالمئة إلى 87.40 دولار للبرميل.

وفي أول رد من الولايات المتحدة على قرار “أوبك+”، قال جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض، إن “أميركا بحاجة إلى أن تكون أقل اعتمادا على أوبك+ والمنتجين الأجانب للنفط”.

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