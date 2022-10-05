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الكويت .. تأييد حكم المؤبد على المتهمة بقتل ابنتها في السالمية
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الكويت .. تأييد حكم المؤبد على المتهمة بقتل ابنتها في السالمية

الكويت .. تأييد حكم المؤبد على المتهمة بقتل ابنتها في السالمية

الكويت .. تأييد حكم المؤبد على المتهمة بقتل ابنتها في السالمية
٠٥:٤٤:٠٨ م، الأربعاء، ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

أيدت المحكمة الاستئنافية في الكويت قرار محكمة الجنايات بالحبس المؤبد للمتهمة بقتل ابنتها في جريمة السالمية الشهيرة، بعد أن حبستها في المرحاض 5 سنوات حتى تحللت جثتها.

المحكمة اقتصت من القاتلة

من جهتها، قالت دفاع الأب، المحامية فاطمة الذيبان: صممنا منذ فجر ارتكاب تلك الجريمة البشعة بحق الغنسانية وبحق الأمومة على ألا نجعل مجالاً للرحمة فيما تم ارتكابه من أم يفترض أن تكون مثالاً الرحمة والحنان.

وأضافت الذيبان: جاءت المحكمة والقضاء النزيه بحكم عمل نص المادة 83 من قانون الجزاء، واستبدل عقوبة الإعدام بعقوبة الحبس المؤبد، مسببة ذلك إلى أنه يكفيها مطاردة الندم لها طوال حياتها على ما فرطت فيه تجاه نجلتها وفلذة كبدها.

وتابعت: «أننا نرجو أن يكون ذلك الحكم رادعاً وعبرة لكل إنسان أو أم أو أب تدعوه نفسه للقسوة على فلذة كبده أو أي انسان كائناً من كان، فنحن دولة قانون ولا يستثنى أحد».

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الكلمات الدلالية:
القضاء الكويتي الكويت محامية الأب محكمة كويتية

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