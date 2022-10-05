بدولة أوروبية.. 650 شخصية شهيرة تدعو للتضامن مع احتجاجات إيران

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وسائل إعلام إيرانية، أن 650 شخصية ثقافية ألمانية دعت إلى التضامن مع الاحتجاجات المستمرة في طهران ومناطق مختلفة لأكثر من أسبوعين

وأوضحت أن الشخصيات الألمانية الشهيرة نشرت رسالة موجهة إلى الشعب الإيراني جاء فيها: “أن الإيرانيين يستحقون التضامن لأنهم لا يملكون سوى أجسادهم وأصواتهم”.

اعتقال العشرات من أبناء الأهواز

في الوقت نفسه، كشف موقع “هرانا”، المختص بحقوق الإنسان في إيران، أنه تم اعتقال زوجين مع العشرات من مدينة الأهواز، في الأول من أكتوبر الجاري، خلال الاحتجاجات في هذه المدينة.

وحسب “إيران إنترناشيونال”، فقد أكد رئيس غرفة التجارة الإيرانية السويسرية، أنه تم “إلغاء” القناة المالية الإيرانية الخاصة مع سويسرا، وأن الاحتجاجات الشعبية الأخيرة التي بدأت بوفاة مهسا أميني كان لها تأثير سلبي على حجم التبادل التجاري بين البلدين.

“رضا بهلوي”: احتجاجات إيران ستؤدي إلى هزيمة نظام طهران

فيما صرح نجل شاه إيران الراحل رضا بهلوي، إن الإضرابات العامة بجانب الاحتجاجات ستؤدي إلى هزيمة النظام الحاكم في إيران.

وحسب “إيران إنترناشيونال”، فقد أشار ولي عهد إيران السابق، إلى أن هناك تقارير عديدة تتحدث عن انتشار الإضرابات من القطاعات الثقافية والتعليمية إلى القطاعات الخدمية والتجارية، وأن كل هذا يمشي في الاتجاه الصحيح الذي سيؤدي حتمًا لهزيمة نظام الملالي.

استمرار احتجاجات الطلاب في الجامعات الإيرانية

يأتي هذا في الوقت الذي تتواصل فيه احتجاجات الطلاب في الجامعات الإيرانية الذين نظموا إضرابًا منذ الأسبوع الماضي تماشيًا مع احتجاجات الشعب الإيراني العامة، واحتجاجًا على قمع الشرطة للمتظاهرين.

الإضرابات العامة تضرب الأسواق والمتاجر والمدارس والجامعات

ومن الجامعات، إلى النقابات إلى الأسواق فالمحال التجارية، امتدت الإضرابات حتى إلى أساتذة المدارس والجامعات والعمال للمشاركة في المظاهرات المناهضة للنظام الإيراني وتنديدًا بمقل الشابة مهسا أميني على يد قوات الشرطة.

عقوبات أمريكية على مسؤولين أمنيين في إيران

وأفادت “سي إن إن” نقلًا عن مصدر مطلع، أنه من المتوقع أن تفرض الحكومة الأمريكية، هذا الأسبوع، عقوبات على المسؤولين الأمنيين في إيران، والذين لعبوا دورًا في قمع احتجاجات الشعب الإيراني.

وأكد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أنه للشعب الإيراني الحق في تنظيم احتجاجات سلمية، وأنه يجب على السلطات الإيرانية محاسبة المسؤولين عن وفاة مهسا أميني والعديد من المتظاهرين السلميين.

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