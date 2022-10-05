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قبل الإغلاق.. «إحكام» تدعو لسرعة استكمال طلبات تملك العقارات
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قبل الإغلاق.. «إحكام» تدعو لسرعة استكمال طلبات تملك العقارات

قبل الإغلاق.. «إحكام» تدعو لسرعة استكمال طلبات تملك العقارات

قبل الإغلاق.. «إحكام» تدعو لسرعة استكمال طلبات تملك العقارات
٠١:٢٠:٥٣ م، الأربعاء، ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

دعت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام)، أصحاب طلبات تملك العقارات، إلى سرعة استكمال طلباتهم قبل انتهاء فترة استقبال طلبات تملك العقارات في تاريخ 1444/5/5هـ؛ الموافق 2022/11/29م.

وقامت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات “إحكام”، خلال مرحلة فحص وتدقيق الطلبات برصد عددٍ من الملاحظات على الطلبات المرفوعة منصة “إحكام”، ومنها:

ـ طلبات تقدّم بها أصحابها وقاموا بحفظها دون استكمال الإجراءات المطلوبة.

ـ طلبات لم تُستكمل سداد المقابل المالي بسبب:

ـ عدم تقديم شهادة الضمان الاجتماعي.

ـ أو أن الطلب لا يزال لدى المكتب الهندسي.

استكمال المطلوب

وأوضحت الأمانة العامة وجود طلبات تمّت إعادتها إلى صاحب الطلب لاستيفاء بعض المتطلبات اللازمة لدراسة الطلب، ولم يقم المستفيد باستكمال المطلوب حتى تاريخه.

ونوهت الأمانة العامة بأهمية المسارعة لاستيفاء المتطلبات خلال الفترة النظامية؛ بعدما أتاحت الهيئة العديد من قنوات التواصل مع المستفيدين حرصًا على خدمتهم، وتقديم الإيضاحات المتعلقة بشروط وآلية التقديم، والوثائق والمستندات المطلوبة، إضافة إلى الرد على جميع الاستفسارات، وتلقي الملاحظات.

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الكلمات الدلالية:
إحكام استكمال الطلبات تملك العقارات سداد المقابل المالي

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