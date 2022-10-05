منصة «مدرستي».. كل ما تريد معرفته عن خدمة المقررات الإلكترونية

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تسعى حكومة المملكة دائما لمواكبة كل ما هو جديد في عالم التعليم وتطويره وتحديث العملية التعليمية بشكل عام، وفي هذا السياق تعد منصة مدرستي من المنصات التعليمية الهامة في المملكة.

والغرض الأساسي من المنصة هو الارتقاء والتطوير الشامل للعملية التعليمية، وهي توفر لكل أولياء الأمور المتابعة الخاصة بدروس أبنائهم ومشاهدة نشاطهم العلمي، ويتم دعمها من مايكروسوفت تيميز التي تجعل الطلاب وأهلهم يتعرفون على التحديثات الكاملة في مجال التعليم.

* خطوات التسحيل في منصة «مدرستي»:

1 – يقوم الشخص بالذهاب للرابط التابع لمنصة مدرستي من هنا

2- الضغط على خيار العودة للمدارس من الصفحة الأساسية.

3- النقر على خيار تسجيل مستخدم حديث.

4- تدوين رقم الهوية للمواطنين ورقم الإقامة للمقيمين.

5- وضع رقم الهاتف.

6- وبعدها ادخال كود التحقق في المكان الفاضي، وتأكد من أن الشخص المستخدم ليس روبوت.

7- والتأكد من كتابة كل البيانات بشكل صحيح.

8- والتأكيد على الحساب.

إضافة الواجب في منصة مدرستي

يمكن أن يقوم المعلم بإضافة الواجب عبر منصة مدرستي بكل سهولة من خلال خطوتين الخطوة الأولى هي إعداد الواجب والثانية تحديد الحصة الخاصة بالواجب.

* إعداد الواجب على منصة مدرستي

1- ادخل على حسابك على منصة مدرستي (حساب المعلم)

2- اختر ” المقررات والمصادر”، ستفتح أمامك قائمة منسدلة بها اختر منها ” الواجبات”.

3- ثم اختر ” إضافة واجب “.

4- ثم اختر الصف الذي تريد إضافة الواجب له والمادة التي تريد تحضير الواجب لها.

5- ثم في المربع التالي اختر اسم الوحدة التي بها الدرس الذي تريد تحضيره.

6- ثم في المربع التالي اختر الدرس الذي تريد التحضير له.

7- اختر مصادر الطالب ( أمامك أربعة خيارات هي: كتاب الطالب والنشاط الخارجي وبنك الأسئلة وكتاب الأسئلة).

8- إذا قمت باختيار كتاب الطالب فعليك اختيار رقم الصفحة التي يأتي منها الواجب.

9- أيضًا عليك أن تختار الطريقة التي سيقوم الطالب برفع الواجب بها على المنصة مثل ملف بي دي إف أو سيقوم بحله كتابة على المنصة.

10- أيضًا يجب أن تختار نطاق الواجب (خاص بالمعلم فقط أم متاح لكل معلمين المدرسة).

11- في خانة الوصف ضع وصف مناسب (مثل واجب على الدرس الأول بالوحدة الأولى أو أي وصف تراه مناسبًا).

* طريقة إعداد الواجب من بنك الأسئلة

أفضل طرق الواجبات هي بنك الأسئلة، لأن المعلم سيقوم بالاختيار من بنك الأسئلة الموجود بالمنصة ولن يحتاج لرفع أي مصادر خارجية.

وبالمثل سيقوم الطالب باختيار الإجابات إلكترونيًا، وسيتم التصحيح إلكتروني أيضًا.

إذا اختار المعلم إعداد الواجب من بنك الأسئلة، ففي الخطوة التالية سيقوم باختيار الأسئلة التي يريد إضافتها للواجب.

على المعلم تحديد درجة مناسبة لكل سؤال.

وسيقوم باختيار أي عدد مناسب من الأسئلة وحفظ كل سؤال على حدا باستخدام زر ” إضافة سؤال”.

وفي النهاية يجب أن يختار ” حفظ الواجب”.

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