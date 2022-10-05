حساب المواطن يوضح الطريقة الصحيحة لتغيير الآيبان البنكي

تواصل – فريق التحرير:

أصدر برنامج «حساب المواطن»، اليوم الأربعاء، عدة توضيحات تهم المستفيدين من بينها الطريقة الصحيحة لتغيير الآيبان البنكي.

جاء ذلك في تغريدات على حسابه بموقع التواصل الاجتماع “تويتر”، ردًا على أسئلة المستفيدين.

الطريقة الصحيحة لتغيير الآيبان البنكي

وفي معرض رده على سؤال عن الطريقة الصحيحة لتغيير الآيبان البنكي، قال “حساب المواطن”: “بإمكانك تغيير الآيبان البنكي عن طريق البوابة الإلكترونية (تسجيل الدخول، تفاصيل الطلب، بيانات الحساب البنكي)”.

وأضاف أن ذلك يتم “بشرط أن يكون الآيبان مرتبطًا باسم مقدم الطلب، ويتم صرف الدعم في حال كنت مستحقًا على الآيبان السابق إلى أن يتم التحقق من الآيبان المضاف حديثًا”.

وعن استحقاق دفعة أكتوبر لمن ظهرت لهم نتيجة الأهلية خلال سبتمبر، قال حساب المواطن: “في حال صدرت لك نتيجة الأهلية “مؤهل” بتاريخ 29/9/2022، وانطبقت عليك معايير الاستحقاق سيشملك الدعم بتاريخ 10 أكتوبر”.

وتابع: “ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية: http://portal.ca.gov.sa“.

وبخصوص التعديل على البيانات بشكل عام وتأثير ذلك على الاستحقاق، قال حساب المواطن إنه “في حال تم التعديل على البيانات سيتم دراستها والتحقق منها، ودراسة استحقاقك مرة أخرى، وفي حال انطبقت عليك معايير الاستحقاق سيشملك الدعم”.

استقبال طلبات الاعتراض

وكان برنامج حساب المواطن، أعلن الشهر الماضي، البدء في استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 58 عبر البوابة الإلكترونية الخاصة به.

وأودع برنامج حساب المواطن، الشهر الماضي، 3.2 مليار ريال مخصص دعم شهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

وبلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والخمسين 10.1 مليون مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 130 مليار ريال منها 1.7 مليار ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

عدد أرباب الأسر

وقال مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري إن 77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1845 ريالاً.

فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 89%، بينما بلغ عدد التابعين 7.8 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 258 ألف مستفيد، مشكلين 11% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

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