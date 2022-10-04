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في 8 معلومات.. سلاح روسي جديد يستطيع مسح بريطانيا من على وجه الأرض
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في 8 معلومات.. سلاح روسي جديد يستطيع مسح بريطانيا من على وجه الأرض

في 8 معلومات.. سلاح روسي جديد يستطيع مسح بريطانيا من على وجه الأرض

في 8 معلومات.. سلاح روسي جديد يستطيع مسح بريطانيا من على وجه الأرض
٠١:٢١:٥٣ ص، الأربعاء، ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

كشف المحلل العسكري الأمريكي المعروف “ساتون”، عن سلاح روسي جديد يستطيع أن يمسح بريطانيا من على وجه الأرض.

وقال المحلل الأمريكي، إن استخدام طوربيد “بوسيدون” الشبحي المسيّر الروسي سيغيّر إلى حد بعيد تكتيك واستراتيجية الحرب المعاصرة تحت الماء.

وفيما يلي أبرز المعلومات التي ذكرها عن الطوربيد

1-  لا  توجود طوربيدات قادرة على إصابة الطوربيد الروسي لدى القوات البحرية الأمريكية والبريطانية فضمن لـ”بوسيدون” حصانة وجعل الأساطيل الغربية عمليا بلا حماية من الأسلحة الروسية الجديدة.

2- غواصتي “بلغورود” و”خاباروفسك” الروسيتيْن النوويتين المتعددتي المهام يحمل كل منهما 6 طوربيدات مسيّرة من هذا النوع.

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3- تسير هاتان الغواصتان على عمق 500 متر دون أن تطلق أي ضجيج بفضل تصميم سري للمروحة وتستطيعان البقاء تحت الماء لمدة 3 أشهر حين يمكن أن تلفّا الكرة الأرضية وتصلا إلى موقع بالقرب من الشاطئيْن الغربي أو الشرقي الأمريكي من حيث ستطلقان طوربيدات “بوسيدون” إلى عمق كيلومتر واحد حيث يستحيل ضربها.

4- يعد مدى عمل “بوسيدون” غير محدود بفضل محركه النووي ويقترب “بوسيدون” من الهدف بسرعة 200 كلم/ساعة، وهو لا يمكن أن يضرب الشاطئ المعادي فحسب بل وحاملات الطائرات والغواصات والسفن البحرية.

5-  يمكنه النوم على قعر البحر أو المحيط في انتظار أمر تطلقه أمه (غواصتا “خاباروفسك” أو “بلغورود”).

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6- الطوربيد الشبحي المسيّر يحمل رأسا قتالية تقدّر قوتها بـ100 ميغاطن.

7- يمكن أن يشكل انفجار هذا الطوربيد النووي الحراري أمواجا بارتفاع 500 متر قد تتسبب في مسح بريطانيا عن وجه الأرض.

8- يمكن أن يدمر هذا الإعصار المرعب مدنا كبرى مثل نيويورك ولوس أنجلوس.

الكلمات الدلالية:
أمريكا الحرب الروسية بريطانيا روسيا سلاح يوم القيامة طوربيد روسي

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