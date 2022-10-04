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هل يمكن تجديد رخصة النقل الثقيل عبر أبشر؟ المرور يجيب
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هل يمكن تجديد رخصة النقل الثقيل عبر أبشر؟ المرور يجيب

هل يمكن تجديد رخصة النقل الثقيل عبر أبشر؟ المرور يجيب

هل يمكن تجديد رخصة النقل الثقيل عبر أبشر؟ المرور يجيب
١٢:٥٥:٣٧ ص، الأربعاء، ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت الإدارة العامة للمرور، أن خدمة تجديد رخصة النقل عبر منصة أبشر للسيارات الخصوصي فقط وليس لسيارات النقل الثقيل.

جاء ذلك في رد من المرور، على تغريدة مواطن استفسر من خلالها بشأن إمكانية تجديد رخصة النقل الثقيل عبر منصة أبشر.

وأجابت الإدارة العامة للمرور بقولها “مرحباً بك، خدمة تجديد الرخص عبر أبشر للخصوصي فقط، تفضل بمراجعة أقرب قسم رخص قيادة لخدمتك”.

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أهمية الفحص الفني

وفي وقت سابق، أكدت الإدارة العامة للمرور، أهمية إجراء الفحص الفني للمركبة الحديثة في حال نقل الملكية.

جاء ذلك في رد من المرور، على سؤال مغرد قال فيه “السلام عليكم هل موديل ٢٠٢٠ تحتاج فحص في حال نقل الملكية؟”.

وأجاب المرور بقوله “مرحباً بك، يلزم الفحص الفني بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ تسجيلها بالنظام”.

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أبشر المرور تجديد رخصة السيارة رخصة النقل الثقيل منصة أبشر

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