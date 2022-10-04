تعرف على مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ليوم الأربعاء

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأربعاء 9 ربيع الأول 1444 هجرية، الموافق 5 أكتوبر 2022م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:16 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:46 بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأربعاء 9 ربيع الأول 1444هـ كالتالي:

○ موعد أذان الفجر

مكة – 4:58

المدينة – 4:58

الرياض – 4:30

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:10

المدينة – 12:11

الرياض – 11:42

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:32

المدينة – 3:33

الرياض – 3:05

○ موعد أذان المغرب

مكة – 6:05

المدينة – 6:05

الرياض – 5:37

○ موعد أذان العشاء

مكة – 7:35

المدينة – 7:35

الرياض – 7:07