الثلاثاء، ٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
تعرف على مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ليوم الأربعاء
خلل في تطبيق سناب شات يهدد خصوصية المستخدم (فيديو)
6 آلاف وظيفة.. «هدف» يدعو لحضور ملتقى لقاءات المدينة المنورة 2022
بدأت بخدمات التعدين.. المملكة تتجه لسوق جنوب أفريقيا
بالتعاون مع «سناب شات».. كل ما تريد معرفته عن خدمة «مركز العائلة»
ضابط إيراني ينشق عن الجيش ويعلن دعمه للمحتجين.. وهذه رسالته للحرس الثوري

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

تعرف على مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ليوم الأربعاء

تعرف على مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ليوم الأربعاء

تعرف على مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ليوم الأربعاء
٠٢:٣٨:١٢ ص، الأربعاء، ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأربعاء 9 ربيع الأول 1444 هجرية، الموافق 5 أكتوبر 2022م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:16 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:46 بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأربعاء 9 ربيع الأول 1444هـ كالتالي:

○ موعد أذان الفجر

مكة   – 4:58

المدينة – 4:58

الرياض – 4:30

 

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:10

المدينة – 12:11

الرياض – 11:42

 

○ موعد أذان العصر

 

مكة – 3:32

المدينة – 3:33

الرياض – 3:05

 

○ موعد أذان المغرب

 

مكة – 6:05

المدينة – 6:05

الرياض – 5:37

 

○ موعد أذان العشاء

مكة –  7:35

المدينة –  7:35

الرياض – 7:07

الكلمات الدلالية:
الأذان الصلاة مواقيت الصلاة مواقيت الصلاة بجميع المناطق

مواد ذات صلة

المزيد
تكثيف الجهود الأمنية لضبط «مختطفة مولود» من مستشفى الملك خالد بالخرج

تكثيف الجهود الأمنية لضبط «مختطفة مولود» من مستشفى الملك خالد بالخرج

٠١:٤٢ م، الجمعة، ٢٥ أغسطس ٢٠١٧
«الأرصاد» تتوقع: غبار بـ8 مناطق.. وسُحب على مرتفعات عسير وجازان

«الأرصاد» تتوقع: غبار بـ8 مناطق.. وسُحب على مرتفعات عسير وجازان

٠٧:٣٤ ص، الأربعاء، ١٠ يونيو ٢٠١٥
القنصلية الأمريكية بالمملكة تكشف تفاصيل جديدة بشأن قرار «ترامب» الخاص بالتأشيرات

القنصلية الأمريكية بالمملكة تكشف تفاصيل جديدة بشأن قرار «ترامب» الخاص بالتأشيرات

٠٥:٤٦ م، الأثنين، ٠٣ يوليو ٢٠١٧
توقعات بسُحب رعدية ممطرة على 4 مناطق

توقعات بسُحب رعدية ممطرة على 4 مناطق

١١:٥٢ ص، السبت، ٠٨ أبريل ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *