والدة الطفلة نوال: حضرت تنفيذ حكم القتل على القاتلة بالسيف .. وهذا ما حدث

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أعلنت وزارة الداخلية أول أمس، تنفيذ حكم القتل حداً بالخادمة الإثيوبية التي قتلت الطفلة نوال أثناء نومها وذلك بطعنها عدة طعنات في أنحاء متفرقة من جسدها

قصاص بعد 4 سنوات

تحدثت والدة الطفلة نوال القرني، التي هزت قضيتها مشاعر الجميع، والتي تعمل ممرضة في مستشفى الملك سلمان، عن 4 سنوات من الصبر والألم حتى جاء القصاص ليدأ من روعها على فلذة كبدها.

واعتبرت الأم أن اليوم الذي تم فيه تنفيذ حكم القتل جاء جبراً لخاطرها وذلك بعد تنفيذ القصاص من الخادمة في الساعة التاسعة صباحاً.

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طريقة قتل الطفلة غيلة

وجاء حد القصاص بعد ثبوت إدانة الخادمة بقتل الطفلة نوال القرني عمداً وعدواناً وغيلة بطعنها عدة طعنات وهي نائمة في مأمن منها، لا تخشَ غائلتها والإجهاز عليها عند محاولتها الفرار منها بطعنها عدة طعنات في أنحاء متفرقة من جسدها، مما أدى إلى وفاتها، وطعن شقيقها “علي” بسكين في مواقع متفرقة من جسده بقصد قتله.

وقد صدر الحكم بقتل المدعي عليها فاطمة محمد اصفاو بحد الغيلة.

القصاص بنفس طريقة قتل الطفلة

وكشفت الأم جانبًا من تفاصيل ما حدث أثناء تنفيذ حد القتل، مشيرة إلى أنها حضرت تنفيذ الحكم، وتم القصاص بحد السيف الساعة التاسعة و10 دقائق في حضورها، “وبأمر من وزارة الداخلية بنفس الطريقة التي قتلت بها ابنتي”.

وقالت الأم: “عشتُ ظروفا عصيبة بعد وفاة ابنتي، وكرست حياتي لرعاية ابني علي والذي كان يدرس في المرحلة المتوسطة عندما حلت المأساة، والآن في المرحلة الثانوية، كما أن الله رزقني بطفلي ريان ليكون جبراً آخر لقلبي”.

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