فريق إنجاد: العثور على مفقود الصويدرة متوفياً

تواصل – فريق التحرير:

أعلن فريق إنجاد للبحث والإنقاذ، مساء اليوم الثلاثاء، العثور على فريح بن عبيدالله السحيمي، مفقود مدينة الصويدرة ، متوفياً شرقي المدينة المنورة.

وقال فريق إنجاد، في بيان عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إنا لله وإنا إليه راجعون عثرَ عضو فريق إنجاد فريح بن عبيدالله السحيمي على مفقود الصويدرة مُتوفى.. غفر الله له وتجاوز عنه وأسكنه فسيح جناته، وألهم ذويه الصبر والسلوان”.

المغردون يتفاعلون

وتفاعل المغردون مع تغريدة فريق إنجاد حيث علق أبو عبدالله داعيا للفقيد بالمغفرة حيث قال “الله يغفر له ويرحمه”.

وقال المغرد فلاح ملاك الشمري في تغريدة عبر “تويتر”، “الله يرحمه ويغفر له ويتجاوز عنه ويصبر أهله”.