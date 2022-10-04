الكويت تحبط أكبر شحنة تهريب خمور إلى البلاد تُقدر بمليون ونصف دينار

تواصل- فريق التحرير:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك في الكويت، من ضبط حاوية بميناء الشويخ، قادمة من إحدى الدول وتحتوي على كمية كبيرة من الخمور المتنوعة.

وحسب “الجريدة” الكويتية، فقد أشرف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد ووزير التجارة والصناعة ووزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية فهد الشريعان وحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس ومدير عام الإدارة العامة للجمارك سليمان الفهد على فض أحراز محاولة تهريب ما يقارب 23 ألف زجاجة خمر متنوعة إلى البلاد عن طريق ميناء الشويخ وتقدر قيمتها السوقية بحوالي مليون ونصف دينار كويتي.

وأعرب الوزير عن شكره وتقديره لرجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات على جهودهم المخلصة في توجيه الضربات المتتالية ضد مروجي الممنوعات بكل قوة وحزم.

كما توجه الوزير بالشكر والتقدير إلى الإدارة العامة للجمارك على تعاونها المستمر ومتابعتها المكثفة مع رجال وزارة الداخلية في ضبط عمليات محاولة التهريب عن طريق إدخالها إلى البلاد عبر المنافذ الجوية والبرية أو البحرية.

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