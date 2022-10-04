وظائف شاغرة وفرص تدريب على رأس العمل بهيئة الأوقاف .. التفاصيل وطريقة التقديم

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أعلنت الهيئة العامة لـ الأوقاف خلال الأيام الماضية عن توفير العديد من الوظائف وفرص التدريب لأبناء الوطن، في العديد من التخصصات ولمختلف المؤهلات الدراسية.

وتفصيلا، أعلنت الهيئة العامة لـ الأوقاف، عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف) عن توفّر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه:

المسميات الوظيفية:

1- أخصائي أول – المشتريات

المؤهلات والخبرات:

○ الحد الأدنى للدرجة العلمية – بكالوريوس في تخصص مشابه.

○ خبرة 4+ إجمالي الخبرة في نفس المجال.

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المسؤوليات والمهام:

1- تنفيذ المتطلبات الشرائية لمبادرات ومشاريع الهيئة بالتنسيق مع الإدارة العامة للاستراتيجيات بصفة سنوية.

2- تقدير متطلبات الهيئة الشرائية التشغيلية وتحليلها لتحديد النوعيات والكميات المثلى بالتنسيق مع الإدارات والأقسام المعنية

3- مراجعة تنفيذ خطة الأعمال والمشتريات السنوية التي تحتاجها الهيئة استنادا إلى احتياجات المبادرات والمشاريع الاستراتيجية والخطط التشغيلية والأولويات المحددة وعرضها على رئيس القسم والمعنيين إعدادا لاعتمادها.

4- البحث عن موردين ذوي الاختصاص للتقديم على المنافسات

5- مراجعة التحديثات التي تطرأ على خطة المشتريات السنوية وتدقيقها بالتنسيق مع الإدارات المعنية وعرض التحديثات على أصحاب الصلاحية لاعتمادها.

6- مراجعة تنفيذ أوامر الشراء وخطابات الترسية للتحقق من كفاءة وجودة تنفيذ الطلبات حسب السياسات والإجراءات المعتمدة

7- إعداد تقارير سير العمل الدورية وعرضها على رئيس القسم

2- أخصائي أول – تطوير التطبيقات المؤسسية(HCM)

المؤهلات و الخبرات:

○ الحد الأدنى للدرجة العلمية – بكالوريوس في علوم الحاسب أو نظم المعلومات الإدارية أو في تخصص مشابه.

○ الخبرات العملية التخصصية المطلوبة كحد أدنى 5+ إجمالي الخبرة في نفس المجال.

المسؤوليات الوظيفية:

1- استلام وتنفيذ خطط تصميم التطبيقات وفهمها، وإعداد خطط لكتابة الأكواد البرمجية واختبارها،وتحديد الإطار الزمني ومراحل التنفيذ.

2- تصميم النماذج الإبداعية وفقا للمواصفات المطلوبة لإنشاء تطبيقات الهيئة

3- تطوير بنية الواجهة الأمامية للنظام وتطوير الأنظمة الخلفية

4- التحقق من تصميم تفاعلات المستخدم على التطبيقات

5- مراجعة تطوير الأكواد البرمجية للتطبيقات باستخدام لغة البرمجة المناسبة، وتجميعها في البرامج التنفيذية

6- التأكد من عمليات التنسيق مع المعنيين للتأكد من جاهزية وسلامة وأمن كافة الأجهزة وأنظمة التشغيل التقنية الداخلية المسؤولة عن تشغيل الحلول والتطبيقات الذكية ومتابعة أدائها

7- متابعة إجراءات اختبار التنسيق والتكامل الخاصة بالتطبيق قبل إطلاقه

8- التأكد من نشر التطبيقات على أجهزة العملاء الداخليين والخارجيين وتنفيذها، واختبار التطبيق وإجراء التشغيل التجريبي عليه

9- التحقق من توثيق إجراءات إنشاء الأكواد البرمجية الخاصة بالتطبيقات خلال عملية البرمجة، لتسهيل التحديثات والتغييرات المستقبلية

طريقة ورابط التقديم:

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

– أخصائي أول – المشتريات : اضغط هنا

– أخصائي أول – تطوير التطبيقات المؤسسية(HCM) : (اضغط هنا)

استقطاب الكفاءات

كذلك أعلن قسم استقطاب الكفاءات في الهيئة العامة للأوقاف عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق، وفق الشروط والتفاصيل الوظيفية التالية:

المسمى الوظيفي:

ـ رئيس قسم –دراسات مخالفات الأوقاف

المؤهلات والخبرات:

ـ الحد الأدنى للدرجة العلمية – بكالوريوس في تخصص مشابه.

الوصف الوظيفي:

• الإشراف على عملية إحالة حالات الاشتباه بجريمة جنائية إلى الجهة المختصة

• القيام بأعمال أمانة سر لجنة النظر في المخالف.

• الإشراف على عملية استلام جميع إحالات المخالفات والاستدعاءات من جهات التبليغ داخل الهيئة أو خارجها

طريقة ورابط التقديم:

ـ للتقديم والاطلاع علي مزيد من التفاصيل: رابط التقديم (اضغط هنا)

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تدريب على رأس العمل

في سياق متصل، أعلنت الهيئة العامة لـ الأوقاف أيضا، عبر موقعها الرسمي عن إتاحة فرص (التدريب على رأس العمل) – (للجنسين) في عدة قطاعات في الهيئة وفقًا للتفاصيل أدناه.

تفاصيل البرنامج:

هو برنامج تدريب موجه للخريجين والخريجات السعوديين من الجامعات المحلية والخارجية، يهدف الى تدريبهم ليتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لتهيئتهم للمشاركة في سوق العمل.

الشروط:

ـ أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ـ ان يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس فأعلى.

ـ مدة التدريب (6) أشهر.

ـ مكافأة شهرية.

المهارات المطلوبة:

ـ إجادة اللغة الانجليزية.

ـ التواصل بفعالية مع الآخرين والقدرة على التعبير عن الآراء والأفكار.

ـ إجادة استخدام برامج مايكروسوفت أوفيس.

طريقة التقديم:

ـ وأشارت الهيئة العامة للأوقاف، إلى أنه يمكن التقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا)

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