الثلاثاء، ٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
النيابة العامة: بيان مهم حول تقليد العلامة التجارية
الشورى: منع بيع التدخين لمن دون الـ 21 عاما
تصعيد الاحتجاجات في إيران والدعوة إلى عصيان مدني ورحيل خامنئي
بالفيديو.. أمطار غزيرة على مركز الشعراء في الباحة
السكن الجماعي للأفراد: ترخيص السكن ومطابقته للشروط يحقق الجودة والاستدامة للمساكن
دراسة توضح التأثيرات السلبية لـ«سيري وأليكسا» على الأطفال

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

«الشوري» يطالب الصندوق العقاري بتمكين النساء والرجال من الحصول على القروض

«الشوري» يطالب الصندوق العقاري بتمكين النساء والرجال من الحصول على القروض

«الشوري» يطالب الصندوق العقاري بتمكين النساء والرجال من الحصول على القروض
٠٥:٣٩:٤٧ م، الثلاثاء، ٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل-فريق التحرير :

 

أصدر مجلس الشورى قراراً بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1442 / 1443هـ .

وطالب المجلس في قرارٍ أصدره اليوم في جلسته العادية الثانية من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة -عبر الاتصال المرئي- برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي ، صندوق التنمية العقارية بتمكين المواطنين من الأفراد نساءً كانوا أو رجالًا من الحصول على قروض عقارية للمنتجات السكنية التي يدعمها الصندوق لامتلاك المسكن الأول وفق الشروط والضوابط التي يضعها الصندوق.

وقال المجلي في تغريدات له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :”على صندوق التنمية العقارية تمكين المواطنين من الأفراد نساءً كانوا أو رجالًا من الحصول على قروض عقارية للمنتجات السكنية التي يدعمها الصندوق لإمتلاك المسكن الأول وفق الشروط والضوابط التي يضعها الصندوق”.

وتابع مجلس الشورى: على الصندوق دراسة زيادة مقدار القرض المدعوم إلى مستوى يفي بشراء العقار المطلوب وفقًا للبرامج التمويلية السكنية التي يدعمها الصندوق، وكذلك زيادة مدة سداد القرض.
وأضاف ايضًا أنه : على الصندوق القيام بدراسة إكتوارية للتأكد من كفاية رأس مال الصندوق لتغطية الالتزامات المالية في الحاضر والمستقبل حيال العقود الحالية والمتوقعة في المستقبل القريب والمتوسط.

الكلمات الدلالية:
السعودية صندوق العقارية قرض مجلس الشورى

مواد ذات صلة

المزيد
تكريم رقيب بمنفذ الطوال بسبب قبلة على رأس طفل يمني

تكريم رقيب بمنفذ الطوال بسبب قبلة على رأس طفل يمني

٠١:٠٨ ص، السبت، ٢٥ أبريل ٢٠١٥
«الغرفة الدولية» تتبنى مشروعًا رقميًا دوليًا تصل صفقاته السنوية المتوقعة إلى مليار دولار أمريكي

«الغرفة الدولية» تتبنى مشروعًا رقميًا دوليًا تصل صفقاته السنوية المتوقعة إلى مليار دولار أمريكي

٠٣:٠٩ م، الأثنين، ٢٧ يونيو ٢٠٢٢
العمري: الرسوم تضغط على كبار الملاك.. وبيع صفقة كبرى بـ10 مليار في يومين

العمري: الرسوم تضغط على كبار الملاك.. وبيع صفقة كبرى بـ10 مليار في يومين

١١:١٤ ص، الثلاثاء، ٠٥ مايو ٢٠١٥
اكتشاف تطابق إجابات 6 مبتعثين سعوديين في نيوزيلندا.. كيف تصرَّف معهم المعهد؟

اكتشاف تطابق إجابات 6 مبتعثين سعوديين في نيوزيلندا.. كيف تصرَّف معهم المعهد؟

٠١:٢٦ م، السبت، ٠٦ مايو ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *