«الشوري» يطالب الصندوق العقاري بتمكين النساء والرجال من الحصول على القروض

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أصدر مجلس الشورى قراراً بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1442 / 1443هـ .

وطالب المجلس في قرارٍ أصدره اليوم في جلسته العادية الثانية من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة -عبر الاتصال المرئي- برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي ، صندوق التنمية العقارية بتمكين المواطنين من الأفراد نساءً كانوا أو رجالًا من الحصول على قروض عقارية للمنتجات السكنية التي يدعمها الصندوق لامتلاك المسكن الأول وفق الشروط والضوابط التي يضعها الصندوق.

وقال المجلي في تغريدات له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :”على صندوق التنمية العقارية تمكين المواطنين من الأفراد نساءً كانوا أو رجالًا من الحصول على قروض عقارية للمنتجات السكنية التي يدعمها الصندوق لإمتلاك المسكن الأول وفق الشروط والضوابط التي يضعها الصندوق”.

وتابع مجلس الشورى: على الصندوق دراسة زيادة مقدار القرض المدعوم إلى مستوى يفي بشراء العقار المطلوب وفقًا للبرامج التمويلية السكنية التي يدعمها الصندوق، وكذلك زيادة مدة سداد القرض.

وأضاف ايضًا أنه : على الصندوق القيام بدراسة إكتوارية للتأكد من كفاية رأس مال الصندوق لتغطية الالتزامات المالية في الحاضر والمستقبل حيال العقود الحالية والمتوقعة في المستقبل القريب والمتوسط.