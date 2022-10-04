متى يؤثر تحديث البيانات على صرف الدعم؟.. حساب المواطن يُجيب

تواصل – فريق التحرير:

كشف برنامج «حساب المواطن»، اليوم الثلاثاء، أن تحديث البيانات لا يؤثر على صرف الدعم، طالما أن البيانات جميعها صحيحة.

جاء ذلك في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماع “تويتر”، ردًا على أسئلة أحد المستفيدين، مبينًا أن تحديث البيانات لا يؤثر على صرف الدعم، وفي حال صدرت لك نتيجة الأهلية مؤهل بتاريخ 29/9/2022، وانطبقت عليك معايير الاستحقاق سيشملك الدعم بتاريخ 10 أكتوبر”.

وأضاف: “ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية: http://portal.ca.gov.sa“.

استقبال طلبات الاعتراض

وكان برنامج حساب المواطن، أعلن الشهر الماضي، البدء في استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 58 عبر البوابة الإلكترونية الخاصة به.

وأودع برنامج حساب المواطن، الشهر الماضي، 3.2 مليار ريال مخصص دعم شهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

وبلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والخمسين 10.1 مليون مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 130 مليار ريال منها 1.7 مليار ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

عدد أرباب الأسر

وقال مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري إن 77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1845 ريالاً.

فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 89%، بينما بلغ عدد التابعين 7.8 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 258 ألف مستفيد، مشكلين 11% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

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