بالإنفوجراف.. 5 تعويضات من «الأخطار المهنية» للمشترك في التأمينات الاجتماعية

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يقدم فرع الأخطار المهنية للمشترك في نظام التأمينات الاجتماعية العديد من التعويضات وذلك في حالة حدوث إصابة أثناء العمل.

ومن بين هذه التعويضات:

1 ـ العناية الطبية والبدلات اليومية خلال الإجازة المرضية.

2 ـ التعويضات النقدية في حالة العجز المستديم الكلي أو الجزئي.

3 ـ تقديم منحة لعائلة المصاب في حالة وفاته.

4 ـ تبدأ مسؤولية المؤسسة بموجب هذا النظام حين يتوقف المشترك عن العمل.

5 ـ تقدم العناية الطبية من قبل المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الخاصة المتعاقدة مع المؤسسة ولا يتم تحميل المصاب أي نفقة.

ويسري النظام على جميع العاملين في القطاع الخاص أو في الجهات الحكومية المشمولين بنظام العمل، مما يسهم في تحقيق الحماية التأمينية لهم وفق مبدأ التكافل الاجتماعي، ويتضمن هذا النظام فرعين، وهي:

فرع المعاشات: يطبق هذا الفرع من النظام على العاملين السعوديين في القطاع الخاص أو الجهات الحكومية المشمولين بنظام العمل.

فرع الأخطار المهنية: يطبق هذا الفرع من النظام على العاملين في القطاع الخاص أو الجهات الحكومية.

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