كيف يتم احتساب ضريبة التصرفات العقارية؟ .. توضيح من «الزكاة والضريبة والجمارك»

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نشرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعليمات لتوضيح “كيف يتم احتساب ضريبة التصرفات العقارية”.

وقالت الهيئة عبر حسابها على “تويتر” : تحتسب ضريبة التصرفات العقارية وفقا لقيمة العقار المتفق عليها بين البائع والمشتري وفي نطاق القيمة السوقية العادية للعقار وقت التصرف ويتم سدادها للهيئة من البائع.

كانت الهيئة قد حددت 5 تعديلات على اللائحة التنفيذية للتصرفات العقارية، والتي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من 19 أغسطس الماضي، حيث تضمنت عددا من الاستثناءات من ضريبة التصرفات العقارية، تشمل :

التصرف في العقار من قبل شخص طبيعي لشركة يملك جميع حصصها أو أسهمها بشرط عدم حدوث تغيير بنسبة ملكيته لمدة لا تقل عن خمس سنوات

التصرف في العقار بين الشركات التي تكون جميع حصصها أو أسهمها مملوكة من نفس الشخص بشرط عدم حدوث تغيير في نسبة الملكية في الشركة المتصرف لها لمدة لا تقل عن خمس سنوات

التصرف في العقار من قبل أي شخص لمطور عقاري مرخص لمزاولة أنشطة البيع والتأجير على الخارطة على أن يكون العقار مخصصا لأحد مشاريع البيع على الخارطة

التصرف في العقار دون مقابل لشركة مؤسسة في المملكة تكون جميع حصصها أو أسهمها مملوكة من قبل وقف ذري أو خيري بشرط عدم حدوث تغيير في نسبة ملكية الشركة المتصرف لها لمدة خمس سنوات

إعادة العقار لمالكه السابق بسبب إلغاء التصرف العقاري الموثق بالتراضي بين أطرافه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما من تاريخ توثيق التصرف العقاري محل الإلغاء بشرط عدم حدوث أي تغيير على وصف العقار ورد كامل قيمته.

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