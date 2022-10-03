الإثنين، ٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
هل يمكن تحويل زيارة الزوجة إلى إقامة؟.. الجوازات تجيب
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هل يمكن تحويل زيارة الزوجة إلى إقامة؟.. الجوازات تجيب

هل يمكن تحويل زيارة الزوجة إلى إقامة؟.. الجوازات تجيب

هل يمكن تحويل زيارة الزوجة إلى إقامة؟.. الجوازات تجيب
٠٢:٥٣:٤٨ م، الإثنين، ٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

ردت الجوازات عبر حسابها على “تويتر” على سؤال أحد المستفيدين قال فيه: “كيف يتم تحويل زيارة الزوجة الى إقامة؟”.

وقالت “الجوازات”: “مرحبًا بك، التعليمات لا تسمح لك بذلك، نسعد بك”.

هل تجديد الجواز 5 سنوات ب 300 ريال؟

وفي وقت سابق، ردت الجوازات على سؤال أحد المتابعين والذي تساءل فيه “هل تجديد الجواز 5 سنوات بـ 300 ريال؟”.

وقالت الجوازات: متاح حاليًا عبر منصة أبشر إصدار وتجديد جواز السفر السعودي مدة 5 سنوات برسوم 300 ريال.

طريقة استخراج جواز السفر الإلكتروني

وعن طريقة استخراج جواز السفر الإلكتروني، أضافت الجوازات أنه يجب اتباع الخطوات التالية:

دخول المواطن على الموقع الرسمي لمنصة أبشر إلكتروني.

يجب على المستفيد تسجيل بياناته على منصة (أبشر الإلكترونية).

يطلب من المواطن حجز الموعد الإلكتروني لجوازات السفر في منطقته.

يجب أخذ جوازات السفر في الوقت المحدد.

يقدم المواطن طلبًا بجواز السفر القديم.

يجب أن يرفق المواطن المستفيد بالطلب صورة من الهوية الوطنية و2 صورة شخصية حديثة.

يجب على المواطن مراجعة جميع البيانات والتأكد من صحتها.

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