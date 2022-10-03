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تتيح الرقابة الأبوية.. «سناب شات» يختار المملكة أول دولة لإطلاق خدمة مركز العائلة (فيديو)
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تتيح الرقابة الأبوية.. «سناب شات» يختار المملكة أول دولة لإطلاق خدمة مركز العائلة (فيديو)

تتيح الرقابة الأبوية.. «سناب شات» يختار المملكة أول دولة لإطلاق خدمة مركز العائلة (فيديو)

تتيح الرقابة الأبوية.. «سناب شات» يختار المملكة أول دولة لإطلاق خدمة مركز العائلة (فيديو)
٠١:٢٧:٣٦ م، الإثنين، ٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

وقعت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، وشركة “سناب شات”، اتفاقية إطلاق “مركز العائلة”، الذي يقدم خدمة تتيح لأولياء الأمور التحكم في من يخاطب أطفالهم، مع اختيار المملكة كأول دولة تطبق فيها الخدمة.

جاء ذلك في مقطع فيديو حول توقيع الاتفاقية نشرته فضائية “الإخبارية” على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

المملكة أول دولة تطبق خدمة مركز العائلة

وقالت القناة معلقة على مقطع الفيديو: “اتفاقية بين “المرئي والمسموع” وشركة “سناب شات” لإطلاق مركز العائلة.. واختيار المملكة أول دولة تطبق فيها الخدمة التي تتيح لأولياء الأمور التحكم بمن يخاطب أطفالهم”.

من جانبه، قال المدير الإقليمي لـ”سناب شات السعودية” عبدالله الحماديكان، في حديثه لفضائية “الإخبارية”، على هامش توقيع الاتفاقية: “كان من واجبنا كمنصة أن نبدأ في السعودية ونطلق هذه الخاصية المهمة في السوق السعودي كأحد أول الأسواق العالمية التي تم إطلاق الخاصية فيها”.

وأضاف: “يأتي ذلك لما للعائلة من أهمية في تكوين المجتمع السعودي، فنحن نحاول أن نخلق منصة رقمية، تجد من خلالها العائلة جميع الخصائص التي تحتاجها ويحتاجها مختلف أفراد العائلة”.

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الكلمات الدلالية:
الرقابة الأبوية رقابة الوالدين على سناب شات سناب شات مركز العائلة

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