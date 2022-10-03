مع اقتراب موعد دفعة أكتوبر.. توضيحات مهمة من «حساب المواطن»

تواصل – فريق التحرير:

مع اقتراب موعد إيداع دفعة أكتوبر، أصدر برنامج «حساب المواطن» عدة توضيحات مهمة بخصوص تلك الدفعة والمستحقين لها وحالة الأهلية الخاصة بها.

جاء ذلك في تغريدات على حسابه بموقع التواصل الاجتماع “تويتر”، ردًا على أسئلة عدد من المستفيدين.

موعد إيداع دفعة أكتوبر

وفي معرض رده على سؤال عن كيفية معرفة الاستحقاق قبل نزول الدعم، قال “حساب المواطن”: “لم تصدر مبالغ الدعم لدفعة شهر أكتوبر، وفي حال انطبقت عليك معايير الاستحقاق سيشملك الدعم بتاريخ 10 اكتوبر”.

وأضاف: “ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية: http://portal.ca.gov.sa“.

وردًا على سؤال عن كيفية التعامل إذا كانت حالة الأهلية غير مؤهل”، قال الحساب: “يلزمك التوجه لتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة لديك عن طريق حسابك (دراسة الأهلية، أسباب عدم أهلية العائل)، وذلك بعد تحديث بياناتك طبقاً لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية”.

أما بخصوص الاعتراض وقبوله، قال الحساب إنه “في حال تمت الموافقة على الاعتراض قبل تاريخ 10 أكتوبر، سيتم دراسة الأهلية وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية من خلال حسابك دراسة الأهلية ضمن دورة الأهلية لشهر نوفمبر، ولن تشملك دفعة شهر أكتوبر”.

وحول كون حالة الأهلية “معلق لإثبات حالة”، قال الحساب إنه في هذه الحالة “لابد من التوجه للبوابة الإلكترونية وإرفاق المستندات المطلوبة عن طريق أيقونة (تفاصيل الطلب – إدارة المرفقات) وفي حال تم إرفاق المستند لابد من الموافقة عليه لتتم دراسة الأهلية”.

استقبال طلبات الاعتراض

وكان برنامج حساب المواطن، أعلن الشهر الماضي، البدء في استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 58 عبر البوابة الإلكترونية الخاصة به.

وأودع برنامج حساب المواطن، الشهر الماضي، 3.2 مليار ريال مخصص دعم شهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

وبلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والخمسين 10.1 مليون مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 130 مليار ريال منها 1.7 مليار ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

عدد أرباب الأسر

وقال مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري إن 77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1845 ريالاً.

فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 89%، بينما بلغ عدد التابعين 7.8 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 258 ألف مستفيد، مشكلين 11% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

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