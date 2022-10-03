احتجاجات إيران.. نقابات المعلمین تتظاهر وتطالب التلامیذ بعدم الذهاب للمدارس

تواصل – فريق التحرير:

وسط احتجاجات واسعة في جميع أنحاء إيران، طالب مجلس تنسیق نقابات المعلمین من التلامیذ الامتناع عن الذهاب لصفوف المدارس.

وأعلنت النقابات دعمها القوي وتضامنها مع الموجة الواسعة من الاحتجاجات والإضرابات من أجل تحقیق العدالة، وتنديدًا بمقتل الشابة مهسا أميني على يد الشرطة.

طلاب جامعة شريف يقلبون موازين الاحتجاجات الغاضبة في إيران

فيما اجتمع سكان العاصمة الإيرانية طهران، حول جامعة شريف للتكنولوجيا، لمؤازرة الطلاب المحاصرين، الذين خرجوا في مسيرات ليلية، ضمن الاحتجاجات المستمرة على مقتل مهسا أميني.

الشوارع تمتلئ بسكان العاصمة طهران

ونشرت وسائل إعلام ونشطاء إيرانيون، مقاطع فيديو توثق خروج مئات المتظاهرين، سيرًا على الأقدام، وبسياراتهم، لدعم الطلاب المحاصرين، الذين تعرضوا للاستهداف العمدي والاعتقال.

وهتف الطلاب والمتظاهرون من أمام جامعة شريف للتكنولوجيا: “الموت للديكتاتور”، “الموت لخامنئي”، “لا نريد نظام الملالي”.

الشرطة تطلق النار وتعتقل المتظاهرين

في الوقت نفسه، قامت قوات الحرس الثوري الإيراني بإطلاق النار صوب المحتجين، واعتقال أعداد من الطلاب المحاصرين، وأيضا المتظاهرين الذين جاءوا لدعمهم.

وذكر نشطاء أن سكان طهران فتحوا منازلهم لطلاب جامعة الشريف للتكنولوجيا، معربين عن تأييدهم للتضامن الشعبي مع طلاب جامعة شريف، الذين رفعوا مستوى مطالبهم بإسقاط النظام الإيراني.

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