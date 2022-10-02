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تفاصيل اختراق وتسريب بيانات هاتف رئيسة وزراء بريطانيا ومسؤولين بالحكومة البريطانية
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تفاصيل اختراق وتسريب بيانات هاتف رئيسة وزراء بريطانيا ومسؤولين بالحكومة البريطانية

تفاصيل اختراق وتسريب بيانات هاتف رئيسة وزراء بريطانيا ومسؤولين بالحكومة البريطانية

تفاصيل اختراق وتسريب بيانات هاتف رئيسة وزراء بريطانيا ومسؤولين بالحكومة البريطانية
٠٩:٤٧:٠٦ م، الأحد، ٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت مصادر مطلعة، اختراق هاتف رئيس وزراء بريطانيا ليز تراس وتسريب بيانات شخصية، بالإضافة إلى تسريب بيانات 25 من أعضاء حكومتها على شبكة الإنترنت.

ووفقا لما أعلنته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فقد تم نشر التفاصيل الشخصية لرئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، بعد اختراق هاتفها الشخصي، خلال الساعات الماضية.

بيع البيانات بمبلغ زهيد

والغريب في الأمر، أن المخترقين أعلنوا بيع رقم هاتف تراس والمعلومات الشخصية الأخرى، مقابل مبالغ زهيدة، تقدر بنحو 6.49 جنيه إسترليني (ما يعادل 7.24 دولار أمريكي)، مما تسبب في انتشار البيانات على حسابات ومواقع إلكترونية.

تسريب بيانات وزراء

في سياق متصل، نشر الهاكرز بيانات وزير الخزانة كواسي كوارتنغ، ووزير الدفاع بن والاس، ووزير الخارجية جيمس كليفيرلي، ووزيرة الداخلية سويلا برافرمان وأعضاء آخرين في مجلس الوزراء.

يذكر أن وسائل إعلام بريطانية، أفادات أن ليز تراس تستخدم رقمها المسرب منذ عام 2011، وبدأت الحكومة البريطانية تحقيقا في تسريب البيانات.

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