البنك المركزي يعلن بدء التقديم في برنامج تطوير الخريجين.. رابط التقديم

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أعلن البنك المركزي السعودي (ساما) عبر موقعه الإلكتروني “بوابة التوظيف” بدء التقديم للجنسين في برنامج تطوير الخريجين لعام 2022.

وفيما يلي تفاصيل البرنامج والتقديم له:

مسمى البرنامج:

– برنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية (IIP).

نبذة عن البرنامج:

– يهدف إلى توظيف وتطوير الكفاءات الوطنية في مجال الاستثمار، حيث يتضمن البرنامج التدريبَ العلمي والتطبيقي المكثّف في مجالات استثمارية متعدّدة، منها: تطوير الخبرات في الأسواق العالميّة، وإدارة الاستثمارات والقدرات القيادية، والتواصل الفعّال والتفكير الاستراتيجي.

– البرنامج قد صُمّم بالتعاون مع كليّة “وارتون” في جامعة بنسلفانيا الأمريكية الرائدة في مجال إدارة الأعمال، ومع نخبة من البنوك ومؤسسات إدارة الأصول العالميّة؛ لتقديم تجربة متكاملة من الدورات التعليمية المتقدّمة، والخبرات العمليّة اللازمة للكفاءات الواعدة في مجال الاستثمار.

أهداف برنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية:

-استخدام أحدث الأدوات لتحقيق التوزيع الأمثل للأصول.

-تحليل ودراسة الأسواق المالية وفق نهج علمي.

-إدارة محافظ السندات والأسهم باستخدام أنظمة متطورة وأدوات متقدمة.

-الإشراف على مديري المحافظ وتقييم أدائهم وقراراتهم الاستثمارية.

-قياس الأداء وتحليل المخاطر الاستثمارية.

-صقل المهارات القيادية لدى المشاركين في البرنامج.

-تنمية مهارات التواصل في بيئة العمل الاحترافية.

مميزات برنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية:

-دورة فنية متقدمة بكليّة وارتون في مدينة فيلادلفيا في الولايات المتحدة الأمريكية.

-برنامج تدريب على رأس العمل مع بنوك وشركات استثمارية عالميّة لتطوير القدرات المهنيّة والمهارات الشخصية.

-برنامج تدوير وظيفي في البنك المركزي السعودي يشمل أعمال الاستثمار بإشراف خبراء ومختصين في الأسواق المالية وإدارة الاستثمارات.

-العمل في أحد المجالات الاستثمارية المتخصصة في وكالة الاستثمار.

-برامج تدريبية متعددة لصقل المهارات الفنية مع بنوك وشركات استثمار عالمية.

مزايا وظيفية مميزة:

-تأمين طبي للأسرة والوالدين.

-التطوير المهني المستمر.

متطلبات القبول:

-أن يكون سعودي الجنسية.

-حاصل على شهادة البكالوريوس أو الماجستير من جامعة سعودية أو دولية معتمدة بتقدير لا يقل عن جيد جدا.

-التخصصات المطلوبة هي: إدارة الأعمال، المالية، المحاسبة، الاقتصاد، الإحصاء، أو تخصصات أخرى ذات صلة.

-إجادة اللغة الإنجليزية.

-ألا يتجاوز عمر المتقدم عن 27 عاماً.

-اجتياز الاختبارات والمقابلات الشخصية.

-التفرغ (دوام كامل).

موعد التقديم:

– التقديم اليوم الأحد 2022/10/02م وينتهي السبت 2022/10/22م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا)

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