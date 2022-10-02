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«المرور»: اصطحاب الأطفال بالسيارة قد يغرمك 500 ريال
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«المرور»: اصطحاب الأطفال بالسيارة قد يغرمك 500 ريال

«المرور»: اصطحاب الأطفال بالسيارة قد يغرمك 500 ريال

«المرور»: اصطحاب الأطفال بالسيارة قد يغرمك 500 ريال
٠٩:١٦:٤٦ ص، الأحد، ٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حذرت الإدارة العامة للمرور، من أن اصطحاب الأطفال بالسيارة قد يعرض السائق لغرامة تصل إلى 500 ريال.

وقالت في تغريدة على حسابها بـ”تويتر”، إن عدم استخدام مقاعد الأمان المخصصة للأطفال يعد مخالفة مرورية.

وأضافت أنه حرصاً على تعزيز السلامة المرورية داخل المركبة؛ يجب على قائد المركبة توفير مقاعد الأمان المخصصة للأطفال، مشيرة إلى أن غرامة عدم الالتزام بهذا الأمر من 300 إلى 500 ريال.

ومؤخرًا، دعت إدارة المرور، كافة قائدي المركبات إلى اليقظة في حال كانوا يسيرون في طريق يعتادون عليه، لأن هذا لا يكفي للخروج منه بأمان، فقد تحدث متغيرات مفاجئة بالطريق.

إرشادات لتجنب الحوادث على الطرق

وقالت إدارة المرور إن “معرفتك المسبقة بالطريق من خلال مرورك الدائم فيه لا يعني عدم الانتباه أثناء القيادة، فهناك متغيرات خارجية مفاجئة قد تحدث مما تتسبب بالحوادث المرورية وتؤثر على سلامة مستخدمي الطريق”.

وكانت إدارة المرور بالمملكة قدمت 9 نصائح وإرشادات لقائدي السيارات للحد من خطر حوادث الطرق والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

وبحسب الإدارة، فإن تلك النصائح والإرشادات هي، القيادة في حدود السرعة المسموحة، وتخصيص وقت كافٍ للرحلة، وترك مسافة آمنة، والتركيز وعدم الانشغال عن الطريق، واستخدام إشارات التنبيه، وإعطاء حقوق الأفضلية.

ومن بين الإرشادات أيضًا، القيادة بحرص شديد خلال التغيرات المناخية، واستخدام حزام الأمان، وكذلك استخدام أضواء التحذير.

وتعد القيادة بسرعة هي واحدة من المسببات الرئيسة لحوادث الطرق. وتؤثر السرعة على احتمال التعرّض لحادث وأيضاً على درجة خطورة الحادث. ويزداد احتمال وقوع حادث سيارة مع زيادة سرعة السفر.

ولذلك يجب الالتزام بتعليمات القانون والإبطاء اعتماداً على ظروف الطريق والطقس (مثل المطر والضباب والازدحام المروري).

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إدارة المرور المخالفات المرورية المرور السعودي مخالفات المرور مقاعد الأمان المخصصة للأطفال

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