تنويه من التعليم حول المواد الممتدة مع انطلاق اختبارات منتصف الفصل الدراسي

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أصدرت وزارة التعليم، الأحد، تنويهًا حول المواد الممتدة، وذلك مع انطلاق اختبارات منتصف الفصل الدراسي.

وقالت وزارة التعليم إن المواد الممتدة في كل فصل دراسي في نظام المسارات بالمرحلة الثانوية تعامل بشكل مستقل وينطبق عليها ما ينطبق على أي مادة غير ممتدة باستثناء درجة النجاح في حال كانت لصالح الطالب، وفق صحيفة “عكاظ”.

ووفق الوزارة، تحسب كمادة ممتدة بحساب النسبة التراكمية لمجموع الدرجات للمادة في الفصول، في حال كان المجموع التراكمي يؤهل الطالب للنجاح.

المواد الممتدة تعامل كمواد منفصلة

وبحسب المذكرة التفسيرية والقواعد التنفيذية للائحة تقويم الطالب للعام الدراسي الحالي، فإن المواد الممتدة لأكثر من فصل دراسي تعامل في اختبارات التعثر كمواد منفصلة، حسب الفصل الدراسي الذي حدث فيه التعثر.

كما أن الطالب الذي لم يتجاوز تعثره 66% من عدد مواد الفصول الدراسية الثلاثة بعد اختبار الدور الثاني يتاح له اختبار مواد التعثر من 100 درجة، على أن يعيد الطالب السنة الدراسية، في حال تجاوز تعثره 50% من عدد المواد الدراسية المقررة عليه بعد أداء اختبار التعثر.

وانطلقت اليوم الأحد، اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 1444هـ بالمراحل الدراسية الثلاث للبنين والبنات.

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