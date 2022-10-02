خدمة اليوم.. 4 خطوات لإلغاء عقود الإيجار السكنية الموحدة

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، اليوم، لقرائها الكرام، خطوات إلغاء عقود الإيجار السكنية الموحدة، حيث أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن العقد ينتهي تلقائيًا بنهاية مدته المتفق عليها، أما إذا كان العقد يتجدد تلقائيًا ويرغب الطرفان في إنهائه؛ فإن شبكة “إيجار” تتيح هذه الخدمة لإلغائه، عن طريق عدد من الخطوات والشروط:

* الخطوات:

1 – اذهب إلى الشاشة الرئيسة لشبكة إيجار، ومن القائمة الرئيسية اضغط على: قائمة عقود الإيجار-عقد الإيجار.

2 – اختر العقد المراد إلغاؤه من قائمة العقود، واضغط على أيقونة “العرض”.

3 – تأكد من أن العقد المستعرض هو العقد المراد حذفه، ثم اضغط على زر “إنهاء عقد الإيجار”.

4 – اختر سبب الانتهاء، وأدخل تاريخ الانتهاء والتعليقات في حال كان السبب “أخرى”، ثم “الإقرار بالتنازل عن حقي في استلام باقي دفعات الإيجار”، ثم اضغط على زر “تأكيد”.

* المتطلبات:

1 – وجود عقود مضافة مسبقًا.

* خدمة العملاء:

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 8 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم “940”، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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