السبت، ٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
إكزيما الأطفال هل تستدعي الذهاب للطبيب؟ استشاري يجيب
«شؤون الحرمين » تكشف أبرز الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام (إنفوجراف)
المملكة تفوز بعضوية مجلس منظمة «الإيكاو» للطيران المدني
انتهاء أزمة «نورد ستريم 2».. هكذا تمت السيطرة على تسرب الغاز في «البلطيق»
هل يمكن لمرضى الربو ممارسة الرياضة؟
«تقويم التعليم» تعلن موعد التسجيل في ⁧اختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية

الرئيسية

 /

الطفل

 /

إكزيما الأطفال هل تستدعي الذهاب للطبيب؟ استشاري يجيب

إكزيما الأطفال هل تستدعي الذهاب للطبيب؟ استشاري يجيب

إكزيما الأطفال هل تستدعي الذهاب للطبيب؟ استشاري يجيب
٠٩:٢٣:١٢ م، السبت، ٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠١ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

قال د.عبدالعزيز نزار مدني استشاري، وأستاذ مساعد بقسم الأمراض الجلدية بجامعة الملك سعود، إن مرض إكزيما الأطفال طبيعي جداً إنها تخف فترة وتتهيج فترة.

وأضاف  مدني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن إكزيما الأطفال، قد تستمر على هذا الحال أشهر أو سنوات.

وتابع “ما في حاجة اسمها أذهب أعالج عند طبيب مرة واحدة وآخذ كورس علاجي يخفي المشكلة بشكل نهائي”.

ما هي الإكزيما؟

يذكر أن التهاب الجلد التأتبي (الإكزيما) هو حالة يحدث فيها احمرار للجلد مع الشعور بالحكة.

وهى حالة مرضية شائعة لدى الأطفال، لكن يمكن أن تحدث في أي مرحلة عمرية.

ويعد التهاب الجلد التأتبي مرضًا ممتدًا (مزمنًا) ويميل لأن يظهر في نوبات كل فترة. قد يكون مصحوبًا بالربو أو حمى القش.

نصائح مهمة 

ووفقا للأطباء، لم يتم اكتشاف أي علاج لالتهاب الجلد التأتبي. لكن يمكن لبعض العلاجات وإجراءات العناية الذاتية أن تخفف من الحكة وتمنع الحالات الجديدة من تفشي المرض.

وعلى سبيل المثال، من المفيد تجنب أنواع الصابون القاسي وترطيب الجلد ووضع الكريمات والمراهم الطبية.

الكلمات الدلالية:
إكزيما الأطفال الإكزيما الطبيب طب الأطفال علاج الإكزيما

مواد ذات صلة

المزيد
اخفض نقطة على سطح الأرض

اخفض نقطة على سطح الأرض

٠٨:٣٥ ص، السبت، ٠٥ فبراير ٢٠٢٢
خطوة بخطوة.. كيف نقوم بتعليم أطفالنا أداء الصلاة ؟

خطوة بخطوة.. كيف نقوم بتعليم أطفالنا أداء الصلاة ؟

٠٩:٣٨ م، الثلاثاء، ١٠ مايو ٢٠٢٢
إشادات بقاضٍ يجالس الأطفال في المسجد النبوي لتعليمهم (صورة)

إشادات بقاضٍ يجالس الأطفال في المسجد النبوي لتعليمهم (صورة)

٠٩:٣٩ م، الأربعاء، ١١ مايو ٢٠٢٢
7 نصائح للحفاظ على سلامة طفلك في المدرسة

7 نصائح للحفاظ على سلامة طفلك في المدرسة

١٠:٤٨ ص، الخميس، ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *