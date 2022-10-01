إكزيما الأطفال هل تستدعي الذهاب للطبيب؟ استشاري يجيب

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قال د.عبدالعزيز نزار مدني استشاري، وأستاذ مساعد بقسم الأمراض الجلدية بجامعة الملك سعود، إن مرض إكزيما الأطفال طبيعي جداً إنها تخف فترة وتتهيج فترة.

وأضاف مدني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن إكزيما الأطفال، قد تستمر على هذا الحال أشهر أو سنوات.

وتابع “ما في حاجة اسمها أذهب أعالج عند طبيب مرة واحدة وآخذ كورس علاجي يخفي المشكلة بشكل نهائي”.

ما هي الإكزيما؟

يذكر أن التهاب الجلد التأتبي (الإكزيما) هو حالة يحدث فيها احمرار للجلد مع الشعور بالحكة.

وهى حالة مرضية شائعة لدى الأطفال، لكن يمكن أن تحدث في أي مرحلة عمرية.

ويعد التهاب الجلد التأتبي مرضًا ممتدًا (مزمنًا) ويميل لأن يظهر في نوبات كل فترة. قد يكون مصحوبًا بالربو أو حمى القش.

نصائح مهمة

ووفقا للأطباء، لم يتم اكتشاف أي علاج لالتهاب الجلد التأتبي. لكن يمكن لبعض العلاجات وإجراءات العناية الذاتية أن تخفف من الحكة وتمنع الحالات الجديدة من تفشي المرض.

وعلى سبيل المثال، من المفيد تجنب أنواع الصابون القاسي وترطيب الجلد ووضع الكريمات والمراهم الطبية.