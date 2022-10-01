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«تقويم التعليم» تعلن موعد التسجيل في ⁧اختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية

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«تقويم التعليم» تعلن موعد التسجيل في ⁧اختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية

«تقويم التعليم» تعلن موعد التسجيل في ⁧اختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية

«تقويم التعليم» تعلن موعد التسجيل في ⁧اختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية
٠٨:٢٧:٤٤ م، السبت، ٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب موعد التسجيل في ⁧اختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

نبذة عن الاختبار:

– ​​​​​يُعد اجتياز اختبار الرخص المهنية أحد متطلبات الحصول على الرخصة المهنية، ويتكون من جزئين: الجزء الأول: الاختبار التربوي العام ويشترك فيه جميع المعلمين، أما الجزء الثاني فهو اختبار تخصصي يتناول مفاهيم التخصص وبنيته. ويبلغ عدد التخصصات المعتمدة حاليًا في الهيئة للمعلمين (38​​) تخصّصًا.​

موعد التسجيل بالاختبار

– للرجال:

1- لمن هم على رأس العمل (المدارس الحكومية):
– يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/03/08هـ الموافق 2022/10/04م وينتهي الجمعة بتاريخ 1444/04/17هـ الموافق 2022/11/11م.

2- للجميع:

– يوم الخميس بتاريخ 1444/03/10هـ الموافق 2022/10/06م وينتهي الجمعة بتاريخ 1444/04/17هـ الموافق 2022/11/11م.

– للنساء:

1- لمن هم على رأس العمل (المدارس الحكومية):
– يوم الأحد بتاريخ 1444/03/13هـ الموافق 2022/10/09م وينتهي الجمعة بتاريخ 1444/04/17هـ الموافق 2022/11/11م.

2- للجميع:

– يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/03/15هـ الموافق 2022/10/11م وينتهي الجمعة بتاريخ 1444/04/17هـ الموافق 2022/11/11م.

ملاحظة:

– وسوف تُحدد مواعيد التسجيل في الاختبار (التخصصي) خلال شهر نوفمبر القادم.

طريقة التسجيل:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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اختبار الرخصة المهنية الرخصة المهنية الوظائف التعليمية

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