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رفع تغطية الغسل من 100 ألف إلى 180 ألف ريال.. توضيح هام من «الضمان الصحي»
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رفع تغطية الغسل من 100 ألف إلى 180 ألف ريال.. توضيح هام من «الضمان الصحي»

رفع تغطية الغسل من 100 ألف إلى 180 ألف ريال.. توضيح هام من «الضمان الصحي»

رفع تغطية الغسل من 100 ألف إلى 180 ألف ريال.. توضيح هام من «الضمان الصحي»
٠٤:٤٧:٥٠ م، السبت، ٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

كشف المتحدث باسم مجلس الضمان الصحي الدكتور ناصر الجهني، أن المجلس أضاف عددا من المنافع التي تركز على الوقاية والحد من مضاعفات الأمراض.

وأوضح في تصريحات نقلتها “عكاظ”، أن المجلس يعمل على مراجعة وثيقة التأمين كل 3 سنوات أو أقرب إذا استدعت الحاجة، مؤكدا أنه بدءا من اليوم (السبت) ستشمل تغطية التأمين جراحات السمنة، وزراعة الكلى ورفع تغطية تكلفة الغسل من 100 ألف إلى 180 ألف ريال.

وأوضح الجهني أنه لأول مرة أضيفت الفحوصات الاستكشافية والتي يتم تطبيقها بحسب معايير الأهلية المعتمدة من هيئة الصحة العامة.

وتشمل الكشف عن سرطان القولون، وسرطان الثدي، وسرطان عنق الرحم، وفحص داء السكري، وفحص كثافة العظام وفحص الدهون الشامل.

كما أوضح أنه تمت إضافة الاستشارات السلوكية والغذائية بما يخص النظام الغذائي الصحي والنشاط البدني للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية وذلك للبالغين الذين يعانون من عوامل المخاطر القلبية الوعائية.

الكلمات الدلالية:
التأمين الصحي التأمينات الغسل ناصر الجهني

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