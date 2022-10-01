شاهد.. لقطات مروعة للدمار الذي خلفه إعصار إيان في فلوريدا الأمريكية

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أظهر مقطع فيديو لقطات مروعة للدمار الذي خلفه إعصار “إيان” في ولاية فلوريدا الأمريكية، حيث هدم آلاف المنازل وأطاح بأعمدة الإنارة وأدى إلى دمار كامل في البنية التحتية.

وأصاب الإعصار القوي ملايين الأشخاص بالرعب معظم أيام الأسبوع، حيث ضرب غربي كوبا قبل أن يجتاح فلوريدا من المياه الدافئة لخليج المكسيك إلى المحيط الأطلسي، وحشد ما يكفي من القوة لضربة نهائية لولاية كارولينا الجنوبية.

انخفاض شدة الإعصار

وانخفضت شدة الإعصار وتحول إلى إعصار ما بعد المداري لا يزال خطيرا لدى عبوره ليلا ولاية كارولينا الشمالية باتجاه فيرجينيا، ما أدى إلى سقوط أمطار غزيرة على ولايات وسط المحيط الأطلسي.

أما عن الضحايا، فقد تم تأكيد مقتل ما لا يقل عن 30 شخصا، من بينهم 27 شخصا في فلوريدا، معظمهم غرقوا، لكن آخرين قضوا من الآثار المأساوية للعاصفة.

وتوفى زوجان عجوزان بعد أن توقفت آلات الأكسجين الخاصة بهما عندما انقطعت الكهرباء، كما غاص السكان في المياه التي وصلت إلى مستوى الركبة أمس الجمعة، لينقذوا ما استطاعوا من ممتلكاتهم من منازلهم التي غمرتها المياه وحملوها على عوامات وقوارب.

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