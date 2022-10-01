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تعرف على أسعار الذهب في أسواق المملكة اليوم
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تعرف على أسعار الذهب في أسواق المملكة اليوم

تعرف على أسعار الذهب في أسواق المملكة اليوم

تعرف على أسعار الذهب في أسواق المملكة اليوم
٠٢:٠٧:٣١ م، السبت، ٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

سجلت أسعار الذهب، اليوم السبت، صعودا بأسواق المملكة، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 200.26 ريال، أي ما يعادل 53.40 دولار، في حين جاء سعر الجرام عيار 22 بـ 183.57 ريال/ 48.95 دولار.

سعر الجرام عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأوسع انتشارًا في المملكة اليوم، نحو 175.23 ريال/ 46.73 دولار.

عيار 24

200.26 ريال (53.40 دولار)

عيار 22

183.57 ريال (48.95 دولار)

عيار 21

175.23 ريال (46.73 دولار)

عيار 18

150.19 ريال (40.05 دولار)

عيار 14

116.82 ريال (31.15 دولار)

عيار 12

100.39 ريال (26.72 دولار)

أوقية الذهب

6,244 ريال (1,662دولار)

الجنيه الذهب

1,405 ريال (374.12 دولار)

كيلو الذهب

200,777 ريال (53,444 دولار)

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