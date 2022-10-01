اعتبارا من اليوم .. ترخيص « موثوق» إلزامي للمعلنين على مواقع التواصل

تواصل- فريق التحرير:

يسري من اليوم السبت، قرار الإلزام باستخراج ترخيص “موثوق” لتقديم الأفراد للمحتوى الإعلاني على منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، بدء سريان الترخيص إلزاميا لمزاولة الإعلانات للأفراد.

وشددت الهيئة على إلزام المعلن بإصدار ترخيص “موثوق” حتى وإن كان خارج المملكة، مبينة أنه في حال لم يلتزم بذلك سيتم فرض العقوبات على الشركات المعلنة لديه من جهات الاختصاص.

معلومات عن القرار

– يمكن للفرد المعلن غير المواطن إصدار الترخيص وذلك بعد امتلاكه سجلا تجاريا وترخيصا مكاتب الدعاية والإعلان الإعلامية المرئية والمسموعة ومكاتب التسويق ووكالات الدعاية.

– الترخيص يشمل منصات التواصل الاجتماعي تويتر، إنستغرام، يوتيوب، تيك توك، سناب تشات، فيس بوك.

– لا يمكن نقل ملكية الترخيص لشخص آخر.

– العمر المسموح به لإصدار الترخيص 18 عاما فما فوق.

– الترخيص للأفراد المعلنين عبر حساباتهم الشخصية في منصات التواصل الاجتماعي، ولا يلزم للشركات والمؤسسات إصداره.

– في حال تعاقد شركات الدعاية والإعلان مع الأفراد، فإن ذلك لا يغني الفرد عن إصدار ترخيص موثوق، بل يجب على المعلنين الأفراد إصدار الترخيص في كل الحالات لتتمكن الشركات من التعاقد معهم.

شروط الحصول على رخصة موثوق

1- الالتزام بالشروط والضوابط الخاصة بتقديم الأفراد للمحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي الصادرة من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.

2- الالتزام بالضوابط الخاصة بالمحتوى والإعلانات والتصنيفات (بما فيها التصنيف العمري) والتعليمات الصادرة من الهيئة.

3- التعهد بتقديم أي بيانات أو معلومات أو تقارير تطلبها الهيئة.

4- التعهد بالتوقف عن الإعلان عن أي محتوى إعلامي فوراً ودون اعتراض عند طلب الهيئة.

5- التعهد بعدم عرض أي إعلان إلا من خلال حساب مسجل لدى الهيئة ومرتبط بالترخيص الممنوح للمرخص له.

6- المعلن غير المواطن يتعهد بعدم ممارسة النشاط إلا بعد الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة من الهيئة والجهات ذات العلاقة.

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