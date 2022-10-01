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توقعات «الأرصاد» : طقس مستقر على معظم مناطق المملكة
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توقعات «الأرصاد» : طقس مستقر على معظم مناطق المملكة

توقعات «الأرصاد» : طقس مستقر على معظم مناطق المملكة

توقعات «الأرصاد» : طقس مستقر على معظم مناطق المملكة
١٢:٤٦:٣٨ م، السبت، ٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقس مستقر على معظم مناطق المملكة، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير ، الباحة قد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا غربية على الجزء الأوسط بسرعة 15-30كم/ساعة وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والجنوبي ومن نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الأوسط، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر , وحالة البحر خفيف الموج .

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تنبيه متقدم من “الأرصاد”: أمطار رعدية ورياح على هذه المناطق حتى المساء

أمطار رعدية على جازان

وفي سياق متصل، أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريراً عن حالة الطقس اليوم، تضمن توقعاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية على محافظات الحرث، والدائر، والريث، والعارضة، والعيدابي، وبني مالك، وفيفا، وهروب.

وبين المركز ان الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ8 مساءً.

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