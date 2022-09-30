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بوتين ينتقد شذوذ الغرب الجنسي ويؤكد: لن يدخل روسيا

بوتين ينتقد شذوذ الغرب الجنسي ويؤكد: لن يدخل روسيا

بوتين ينتقد شذوذ الغرب الجنسي ويؤكد: لن يدخل روسيا
١٠:٠٢:٢٦ م، الجمعة، ٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

استنكر الرئيس الروسي، فلاديمر بوتين، ممارسات دول الغرب للشذوذ الجنسي وإدارجه في قوانينهم الرسمية علانية، والدعوة إليه في المدارس.

وقال بوتين، خلال خطابه الذي أعلن فيه استقلال 4 مناطق من أوكرانيا وضمها لروسيا، اليوم الجمعة: “هل نريد حقًا تعليم أطفالنا في المدرسة الشذوذ والأمور المنحطة التي تؤدي للانقراض؟”

وأضاف بوتين: “هل يوجد جنس ثالث غير الرجال والنساء؟! هل نريد كل هذا؟ أي جنس غير الذكر أو الأنثى أمر غير مقبول به هنا في روسيا”.

على صعيد آخر؛ أكد الرئيس الروسي، الجمعة أن روسيا ستحقق “النصر” في النزاع مع أوكرانيا، وذلك خلال تجمع في الساحة الحمراء بوسط موسكو أثناء الاحتفال بضم أربع مناطق، مؤكدًا أن ما حدث هو إنشاء لأوكرانيا جديدة.

أوكرانيا جديدة

وقال الرئيس الروسي: “بهذا الانضمام أنشأنا أوكرانيا جديدة”؛ مؤكدا أنه لا أحد سأل الملايين عن رأيهم عند انهيار الاتحاد السوفييتي السابق الذي لا يمكن لأحد تغيير حقيقة انهياره.

وأضاف بوتين أن العملية العسكرية في أوكرانيا دعم لخيار المواطنين بالانضمام لروسيا، داعيًا مواطنيه إلى احترام الأوكرانيين الذين انضموا إلى روسيا.

وخلال حديثه المطول؛ وجه بوتين كلمته للأوكرانيين الذين يسكنون المناطق التي وقّع على انضمامها إلى روسيا، قائلاً “أهلاً بعودتكم لبلادكم”.

كما وجه بوتين انتقادات حادة لسياسات الغرب “الساعية للهيمنة”، مؤكدًا أن بلاده صامدة وقوية بحاضرها وتاريخها الطويل.

واعتبر بوتين أن الدول الغربية تريد نهب ثروات روسيا، ولا تريدها قوية، مؤكدًا أن القوات العسكرية ستدافع عن البلاد بما فيها الأقاليم الجديدة بكل الوسائل الممكنة؛ مشيرًا إلى أن لبلاده تاريخًا عمره أكثر من ألف سنة، ولن تخضع بالتالي لإملاءات الغرب أبدًا.

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أوكرانيا جديدة الأزمة الأوكرانية الشذوذ الجنسي النزاع الروسي فلاديمير بوتين

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