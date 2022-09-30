«الغذاء والدواء»: نصائح بشأن التعامل مع الملابس الواقية من المبيدات

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وجهت الهيئة العامة للغذاء والدواء نصائح عدة بضرورة ارتداء الملابس الواقية للحماية من المبيدات.

وقالت إن الملابس الواقية لها عدة فوائد، مضيفة: في حال انسكاب مبيد على الملابس الواقية فإنه يجب نزعها.

وأضافت: يجب ارتداء قميص بأكمام طويلة وسراويل طويلة وحذاء وجوارب وكمامة مخصصة لتطبيق المبيدات ونظارة واقية.

وتابعت: تأكد من مناسبة مقاس الملابس الواقية من أجل منع حدوث تسرب للمبيد إلى الجسم.

وشددت على أهمية التخلص قدر الإمكان من بقايا المبيد العالقة على الملابس الواقية.

الحفاظ على عائلتك آمنة:

-بعد الانتهاء من تطبيق المبيد، ضع الملابس الواقية في كيس بلاستيكي ثم قم بغسلها مباشرة

-تغسل الملابس الواقية لوحدها.

-تعامل مع الملابس الواقية غير النظيفة بارتداء القفازات “المطاطية”.

-لا تلمس أحدًا قبل الاستحمام وغسل الشعر وتغيير الملابس بعد تطبيق المبيدات.

-تجنب ارتداء الملابس الواقية غير النظيفة والتي قد تكون مصدرًا للتسمم بالمبيد.

-بعد الانتهاء من غسيل الملابس الواقية احرص على تشغيل الغسالة بدون ملابس أخرى.

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