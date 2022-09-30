أمريكا تفرض قيودًا على منح 910 أفراد وقيادات بالجيش الروسي والبيلاروسي تأشيرات

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أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن واشنطن قررت فرض قيود على منح 910 أفراد بالجيش الروسي ومسؤولين عسكريين بيلاروسيين تأشيرات لانتهاك سيادة أوكرانيا.

وأوضح أن أمريكا فرضت مع حلفائها وشركائها عقوبات قاسية على مسؤولين حكوميين وعائلاتهم في روسيا وبيلاروسيا، سنحاسب ومعنا دول مجموعة السبع أي كيان أو فرد أو دولة تقدم دعمًا سياسيًا أو اقتصاديًا للخطوات الروسية.

أمريكا ترفض بشكل قاطع الاستفتاءات الزائفة

وأكد أن الولايات المتحدة ترفض بشكل قاطع الاستفتاءات الزائفة ومحاولة روسيا الاحتيالية تغيير الحدود الأوكرانية المعترف بها دوليًا، وأن الإجراء الروسي يشكل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدًا أن واشنطن ستواصل دعم جهود أوكرانيا لاستعادة السيطرة على أراضيها من خلال تقويتها عسكريًا ودبلوماسيًا.

بايدن: روسيا تنتهك القانون الدولي

كما أدان الرئيس الأمريكي جو بايدن، محاولة روسيا الاحتيالية ضم أراض أوكرانية ذات سيادة، مؤكدًا أن روسيا تنتهك القانون الدولي وتتجاوز ميثاق الأمم المتحدة وتظهر ازدراءها للدول المسالمة في كل مكان، داعيًا المجتمع الدولي إلى رفض محاولات الضم الروسية غير الشرعية للمقاطعات الأوكرانية.

العقوبات الأمريكية على روسيا تشمل هؤلاء

فيما كشفتا وزارتا الخزانة والخارجية الأمريكي، أنه تم فرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب ضمها غير القانوني أجزاء من أوكرانيا، مبينة أن العقوبات تشمل مسؤولين سياسيين، وقادة عسكريين في روسيا وبيلاروسيا، وموردين دوليين داعمين للصناعات العسكرية الروسية، ومحافظ المصرف المركزي الروسي ونائبه، وأقارب أعضاء بمجلس الأمن القومي الروسي.

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