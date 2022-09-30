وفاة خالد الزيلعي لاعب المنتخب والنصر السعودي السابق

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توفي، اليوم الجمعة، خالد الزيلعي، لاعب نادي النصر والمنتخب السابق؛ ونعى عدد كبير من الرياضيين وجماهير الكرة بالمملكة وفاة اللاعب، الذي كان يعاني من مرض التصلب الضموري.

وعانى اللاعب السعودي «الزيلعي» من مرض التصلب الضموري، ويصيب هذا المرض الجهاز العصبي ويؤثر على الخلايا العصبية في المخ والحبل النخاعي، مسببًا فقدان التحكم في العضلات.

ونعى الإعلامى على المرشود اللاعب خالد الزيلعب وغرد عبر تويتر: «انتقل إلى رحمة الله تعالى الأخ واللاعب السابق خالد الزيلعي الله يرحمه ويغفر له ويصفح عنه ويدخله جناته من أوسع أبوابها في هذا اليوم الكريم والله يعوضه الجنة ويجعل ما اصابه كفارة له، دعواتكم له» .

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