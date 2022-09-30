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سفارة المملكة لدى أمريكا: لا مصابين سعوديين جراء إعصار إيان
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سفارة المملكة لدى أمريكا: لا مصابين سعوديين جراء إعصار إيان

سفارة المملكة لدى أمريكا: لا مصابين سعوديين جراء إعصار إيان

سفارة المملكة لدى أمريكا: لا مصابين سعوديين جراء إعصار إيان
٠٣:١٦:٥١ م، الجمعة، ٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قالت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم الجمعة، إنه لا مصابين سعوديين جراء إعصار “إيان “.

ضحايا إعصار إيان

وأجرت السفيرة اتصالاً هاتفيًا مع القنصل العام في هيوستن شافي بن بجاد العتيبي، للاطمئنان على سير أعمال الإجلاء للمواطنين النازحين جراء إعصار «إيان» الذي ضرب ولاية فلوريدا وتأثرت منه عدة ولايات أخرى، وفق صحيفة “عكاظ”.

ووفق المصدر ذاته، اطلعت الأميرة ريما بنت بندر على ما يتم تقديمه من خدمة ورعاية، “حيث لم يتم تسجيل حالات إصابة بين المواطنين ولله الحمد”.

وشكرت الأميرة فريقي السفارة والقنصلية على ما يتم بذله من جهود، وحثت الجميع على تسخير كل الإمكانات لتوفير سبل الراحة للمواطنين حتى زوال الأزمة.

وقبل أيام، أصدرت قنصلية المملكة في هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية، تنبيهين لكافة المواطنين الموجودين في ولاية فلوريدا، بشأن إعصار «إيان».

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