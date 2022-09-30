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بالفيديو .. خطيب المسجد النبوي: المعاملة الحسنة للوالدين طريق النجاة
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بالفيديو .. خطيب المسجد النبوي: المعاملة الحسنة للوالدين طريق النجاة

بالفيديو .. خطيب المسجد النبوي: المعاملة الحسنة للوالدين طريق النجاة

بالفيديو .. خطيب المسجد النبوي: المعاملة الحسنة للوالدين طريق النجاة
٠٣:٠٣:٤٨ م، الجمعة، ٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير : 

أوصى خطيب المسجد النبوي، عبد الله البعيجان، بالإحسان إلى الوالدين واتباع تعليمات المصطفى صلى الله عليه وسلم في التعامل معهما .

وقال إن الدين الإسلامي حث على ضرورة التعامل الجيد مع الوالدين في غير معصية الله واتباع أوامرهما؛ لأنها تأتي في المرتبة الثانية مباشرة بعد اتباع أوامر الله.

وأشار إلى أن القرآن الكريم ذكر وتعاليم الدين تحث على عدم العقوق، وعدم معاملة الوالدين بطريقة سيئة؛ لأنهما هما من سهرا الليالي في خدمة الأبناء وتلبية احتياجاتهم .

الإحسان إلى الوالدين طريق النجاة في الدنيا 

وتناول الحديث عن تأثير الإحسان إلى الوالدين على سلوك الإنسان، وأن رب العباد يكون راضيًا عن العبد الذي يطيع والديه ولا يسبب لهما أي مكروه .

وأضاف أن هناك أمثلة كثيرة ونماذج عديدة نجحت في حياتها نتيجة اتباع تعاليم الله في التعامل مع الوالدين.

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الكلمات الدلالية:
المسجد النبوي خطبة الجمعة عقوق الوالدين معاملة الوالدين

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