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ظهر في مقطع فيديو.. القبض على مواطن أشعل النيران في مركبات بالرياض

ظهر في مقطع فيديو.. القبض على مواطن أشعل النيران في مركبات بالرياض

ظهر في مقطع فيديو.. القبض على مواطن أشعل النيران في مركبات بالرياض
٠٥:٣٣:٠٣ م، الخميس، ٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قبضت دوريات الأمن بمنطقة الرياض على مواطن ظهر في مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يسكب مادة قابلة للاشتعال حول ثلاث مركبات أمام منزل شرق مدينة الرياض وإشعالها والهرب من الموقع دون تضررها.

أحيل إلى النيابة

وحسب ما نشره حساب “الأمن العام” الرسمي عبر “تويتر”، تبين من إجراءات الاستدلال أن سبب فعله وجود خلاف مع أحد أبناء صاحب المنزل.

وجرى إيقاف المواطن، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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القبض على 5 مقيمين

وفي وقت سابق، أعلنت شرطة منطقة الرياض، أنها ألقت القبض على 5 مقيمين، والعمل جارٍ للقبض على مقيم آخر، وهم من الجنسية السورية.

وأوضحت أن المقيمين ظهروا في مشاجرة عبر مقطع مرئي في إحدى الطرق العامة بمدينة الرياض لخلافات سابقة بينهم في بلادهم.

وأكد أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

 

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