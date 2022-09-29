الكشف عن تسريب رابع للغاز في خط أنابيب نورد ستريم

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كشف خفر السواحل السويدية عن وجود تسريب رابع للغاز من خط أنابيب نورد ستريم المتضرر في وقت سابق هذا الأسبوع.

وقالت، جيني لارسون، المتحدثة باسم خفر السواحل: “اثنان من مواضع التسرب (الأربعة) في المنطقة الاقتصادية الخالصة للسويد، والآخران يقعان في المنطقة الاقتصادية الخالصة للدنمارك”.

من جانبه؛ شدد الاتحاد الأوروبي، على أنه سيرد بقوة على أي تعطيل متعمد للبنية التحتية للطاقة في القارة، ولا سيما ما حدث من تسرب للغاز من خط نورد ستريم الواصل بين روسيا وألمانيا ويمر عبر بحر البلطيق.

وصرح الاتحاد، منذ أيام، بأنه يشتبه في حدوث “تخريب متعمد” لخط نورد ستريم، نتج عنه انفجار في الخط، وتسرب الغاز.

التسريب مستمر

ولليوم الثالث على التوالي، يستمر تسرب الغاز من خط نورد ستريم؛ فيما صرح مكتب المدعي العام الروسي بأن جهاز الأمن الاتحادي الروسي يحقق في الأضرار التي لحقت بخطي أنابيب الغاز باعتبارها عملاً ناتجًا عن “إرهاب دولي”، حسب وكالات أنباء.

وقالت البعثة الفرنسية لدى الأمم المتحدة التي تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي إن المجلس سيجتمع يوم الجمعة بناء على طلب روسيا لمناقشة الأضرار التي لحقت بخطي الأنابيب، حسب “Investing”.

ما خط نورد ستريم؟

هو الخط الرئيس الذي يمد أوروبا بالغاز، يمتد من روسيا إلى شمالي ألمانيا، وهو مملوك لشركة غازبروم الروسية، تم إنشاؤه في عامي 2011-2012 وتم افتتاحه في 8 أكتوبر 2012.

ويعتبر نورد ستريم أطول خط أنابيب تحت البحر في العالم، إذ يبلغ طوله نحو 1,222 كم ليربط بين مدينة فيبورك الروسية وكرايفس‌ ڤالد الألمانية عبر قاع بحر البلطيق.

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