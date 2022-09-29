الشروط ورابط التقديم.. “الطاقة” تُعلن عن توفير وظائف شاغرة لحملة الدبلوم
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت وزارة الطاقة، عن توفير وظائف شاغرة في عدة مدن للمواطنين من حملة الدبلوم فما فوق، وفق الشروط والمؤهلات الوظيفية التالية:
* المسمى الوظيفي:
– مراقب ميداني.
* المدن:
“الرياض وتبوك والقصيم وألها”.
* الوصف الوظيفي:
– يدعم تنفيذ أنشطة الرقابة الميدانية وجولات التفتيش لضمان امتثال المرخص لهم على النحو المنصوص عليه في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
* المسؤوليات:
– ينسق ويجمع تقارير جولات التفتيش والرقابة الميدانية وفقاً للإجراءات والسياسات المتبعة، مع دعم عمليات التفتيش الميداني وسحب العينات من المنتجات البترولية المتواجدة في المنشآت والمواقع ومحطات الوقود.
– ينسق الخدمات اللوجستية لنقل وإرسال عينات المنتجات البترولية إلى المراكز والمختبرات المعتمدة، وجمع التقارير الواردة من مختلف فرق التفتيش والرقابة الميدانية في المناطق وتحليل المرئيات والنتائج.
– يساعد في إعداد تقارير جولات التفتيش والرقابة الميدانية وفقاً للإجراءات والسياسات المتبعة، ويساعد في تنفيذ الخطط الرقابية الميدانية.
* المؤهلات والخبرة:
– درجة الدبلوم في التخصصات المهنية والتقنية أو أي تخصص مرتبط بمجال العمل، ولا يتطلب وجود سنوات خبرة لحملة درجة الدبلوم.
* التقديم:
للاطلاع لمزيد من التفاصيل و الشروط الوظيفية/ من خلال رابط التقديم (اضغط هنا).