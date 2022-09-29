الشروط ورابط التقديم.. “الطاقة” تُعلن عن توفير وظائف شاغرة لحملة الدبلوم

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أعلنت وزارة الطاقة، عن توفير وظائف شاغرة في عدة مدن للمواطنين من حملة الدبلوم فما فوق، وفق الشروط والمؤهلات الوظيفية التالية:

* المسمى الوظيفي:

– مراقب ميداني.

* المدن:

“الرياض وتبوك والقصيم وألها”.

* الوصف الوظيفي:

– يدعم تنفيذ أنشطة الرقابة الميدانية وجولات التفتيش لضمان امتثال المرخص لهم على النحو المنصوص عليه في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

* المسؤوليات:

– ينسق ويجمع تقارير جولات التفتيش والرقابة الميدانية وفقاً للإجراءات والسياسات المتبعة، مع دعم عمليات التفتيش الميداني وسحب العينات من المنتجات البترولية المتواجدة في المنشآت والمواقع ومحطات الوقود.

– ينسق الخدمات اللوجستية لنقل وإرسال عينات المنتجات البترولية إلى المراكز والمختبرات المعتمدة، وجمع التقارير الواردة من مختلف فرق التفتيش والرقابة الميدانية في المناطق وتحليل المرئيات والنتائج.

– يساعد في إعداد تقارير جولات التفتيش والرقابة الميدانية وفقاً للإجراءات والسياسات المتبعة، ويساعد في تنفيذ الخطط الرقابية الميدانية.

* المؤهلات والخبرة:

– درجة الدبلوم في التخصصات المهنية والتقنية أو أي تخصص مرتبط بمجال العمل، ولا يتطلب وجود سنوات خبرة لحملة درجة الدبلوم.

* التقديم:

للاطلاع لمزيد من التفاصيل و الشروط الوظيفية/ من خلال رابط التقديم (اضغط هنا).