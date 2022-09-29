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الشروط ورابط التقديم.. “الطاقة” تُعلن عن توفير وظائف شاغرة لحملة الدبلوم
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الشروط ورابط التقديم.. “الطاقة” تُعلن عن توفير وظائف شاغرة لحملة الدبلوم

الشروط ورابط التقديم.. “الطاقة” تُعلن عن توفير وظائف شاغرة لحملة الدبلوم

الشروط ورابط التقديم.. “الطاقة” تُعلن عن توفير وظائف شاغرة لحملة الدبلوم
١١:٣٩:٢٨ ص، الخميس، ٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الطاقة، عن توفير وظائف شاغرة في عدة مدن للمواطنين من حملة الدبلوم فما فوق، وفق الشروط والمؤهلات الوظيفية التالية:

* المسمى الوظيفي:

– مراقب ميداني.

* المدن:

“الرياض وتبوك والقصيم وألها”.

* الوصف الوظيفي:

– يدعم تنفيذ أنشطة الرقابة الميدانية وجولات التفتيش لضمان امتثال المرخص لهم على النحو المنصوص عليه في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

* المسؤوليات:

– ينسق ويجمع تقارير جولات التفتيش والرقابة الميدانية وفقاً للإجراءات والسياسات المتبعة، مع دعم عمليات التفتيش الميداني وسحب العينات من المنتجات البترولية المتواجدة في المنشآت والمواقع ومحطات الوقود.

– ينسق الخدمات اللوجستية لنقل وإرسال عينات المنتجات البترولية إلى المراكز والمختبرات المعتمدة، وجمع التقارير الواردة من مختلف فرق التفتيش والرقابة الميدانية في المناطق وتحليل المرئيات والنتائج.

– يساعد في إعداد تقارير جولات التفتيش والرقابة الميدانية وفقاً للإجراءات والسياسات المتبعة، ويساعد في تنفيذ الخطط الرقابية الميدانية.

* المؤهلات والخبرة:

– درجة الدبلوم في التخصصات المهنية والتقنية أو أي تخصص مرتبط بمجال العمل، ولا يتطلب وجود سنوات خبرة لحملة درجة الدبلوم.

* التقديم:

للاطلاع لمزيد من التفاصيل و الشروط الوظيفية/ من خلال رابط التقديم (اضغط هنا).

الكلمات الدلالية:
حملة الدبلوم مراقب ميدني وزارة الطاقة وظائف شاغرة

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