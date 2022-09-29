أهم 8 وصايا لاتصال فعّال بينك وبين ولدك في مرحلة الشباب

تواصل ـ فريق التحرير:

أكد مجلس شؤون الأسرة على أن تحسينك المستمر لعملية الاتصال الفعّال، بوابة دخولك لعالم طفلك الذي انضمّ إلى مرحلة المراهقة وإقامة صلة عميقة معه.

ونشر مجلس شؤون الأسرة انفوجرافًا إيضاحيًا، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر”؛ كشف فيه عن ثلاثية التواصل، والتي تتمثل في:

ثلاثية التواصل:

ـ 55% تمثل أهمية لغة الجسد في عملية التواصل.

ـ 33% لتأثير نبرة الصوت.

ـ 7% لتأثير الكلمات.

كيف تبني حوارًا فعالاً مع طفلك في مرحلة المراهقة؟

ـ ابدأ أولاً واجعل الحوار متبادلاً.

ـ حافظ على تعبيرات جسد ونبرات صوت متزنة.

ـ لا توجه اللوم بشكل مباشر.

ـ استمع له بإنصات وتأني.

ـ حاول التصرف على مفاهيمه تجاه الحياة.

ـ ابتعد عن إصدار الأحكام.

ـ ناقش أفكاره أثناء المشي أو معايشة نشاط.

ـ تابعه عن بعد وتدخل باتزان لتقويم سلوكه أو مساعدته.