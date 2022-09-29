5 مستندات مهمة يجب تقديمها من الفرد المستقل لحساب المواطن.. تعرف عليها

تواصل – فريق التحرير:

كشف حساب المواطن، أن هناك 5 مستندات مهمة يجب تقديمها من الفرد المستقل لحساب المواطن.

وأوضح خلال رده على سؤال أحد المستفيدين في حسابه بـ “تويتر”، أنه في حال كنت فردًا مستقلاً لابد من إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب.

وأشار إلى أن المستندات المطلوبة تشمل:

1 – صك الملكية للسك.

2 – تعريف سكن من الجامعات.

3 – تعريف سكن الكليات.

4 – تعريف سكن المعاهد.

5 – تعريف سكن من قطاع عسكري أو حكومي أو خاص.

وأكد البرنامج، أنه في حال وجود عقد إيجار موحد سيتم التحقق من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاق مستند.

الفرق بين الأهلية والاستحقاق

في الوقت نفسه، كشف حساب المواطن عبر حسابه الشخصي على “تويتر” عن الفرق بين الأهلية والاستحقاق وهي :

1 – شروط الجنسية للمستفيد الرئيس.

2 – معيار الإقامة.

3 – توافق البيانات مع الجهات ذات العلاقة.

وأوضح الحساب أنه يتم احتساب الاستحقاق الفعلي للمستفيد وفقًا للمعايير التالية:

1 – عدد أفراد الأسرة.

2 – أعمار أفراد الأسرة.

3 – مجموع الدخل الشهري للأسرة.

ما الفئات التي يمكنها الاستفادة من البرنامج ؟

كما كشف حساب المواطن عن الفئات التي يمكنها الاستفادة من البرنامج، وهي:

1 – حاملو الجنسية السعودية.

2 – حاملو بطاقات التنقل.

– الفرد المستقل الذي يبلغ سنه 18 عامًا أو أكثر بشرط إقامته في مسكن منفصل.

يذكر أن حساب المواطن برنامج أطلقته المملكة لحماية الأسر من الآثار المباشرة وغير المباشرة المتوقَّعة للإصلاحات الاقتصادية المختلفة، والتي قد تشكل عبئًا إضافيًا على بعض فئات المجتمع.

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