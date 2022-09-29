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إعلام أمريكي: إعصار “إيان” يقطع الكهرباء عن مليون مسكن في فلوريدا
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إعلام أمريكي: إعصار “إيان” يقطع الكهرباء عن مليون مسكن في فلوريدا

إعلام أمريكي: إعصار “إيان” يقطع الكهرباء عن مليون مسكن في فلوريدا

إعلام أمريكي: إعصار “إيان” يقطع الكهرباء عن مليون مسكن في فلوريدا
٠٨:٢٥:٤٧ ص، الخميس، ٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وسائل إعلام أمريكية، أن إعصار “إيان” المدمر تسبّب في قطع التيار الكهربائي عن مليون مسكن في الولاية الواقعة جنوب الولايات المتحدة الأمريكية..

وأكد حاكم فلوريدا، أن العاصفة الناجمة عن الإعصار “إيان” بلغت ذروتها على الأرجح.

الإعصار تسبب في فيضانات كارثية

وأعلن المركز الأمريكي للأعاصير، أن إعصار إيان وصل جنوب غرب فلوريدا وتسبب في فيضانات كارثية، حسب “العربية”.

وأضاف أن الإعصار الخطير للغاية، وصل إلى اليابسة في غرب فلوريدا عصر الأربعاء، مصحوبًا برياح عاتية بلغت سرعتها 240 كيلو متر في الساعة وأمطار غزيرة.

“إيان” من الفئة الـ 4 على سلّم تصاعدي من 5 درجات

وأشار إلى أن “إيان” دخل الأراضي الأمريكية من ساحل كايو كوستا في جنوب غربي فلوريدا، مشيراً إلى أنّه إعصار من الفئة الرابعة على سلّم تصاعدي من خمس درجات.

إعصار خطير للغاية

وحذّر المركز من أنّ إيان “إعصار خطير للغاية” وقد تسبّب منذ الآن بفيضانات “كارثية”، منبهًا غالبية المساكن الواقعة على مقربة من المسار الذي سلكه الإعصار.

وعصر الثلاثاء، أعلن المركز الوطني للأعاصير، أن إيان بات الآن من الفئة 3 أي “إعصار شديد القوة” مع رياح تبلغ سرعتها 185 كيلومترًا في الساعة.

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يذكر أن المركز يعتبر “علميًا” أن الإعصار يصبح “شديد القوة” أي من فئة 3 و4 و5، وأنه على هذا المقياس عندما تبلغ سرعة الرياح المصاحبة له 178 كيلومترا في الساعة، يلحق أضرارًا “مدمرة” بالمنازل والأبنية مع اقتلاع أشجار.

 

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أمريكا إعصار إيان رياح شديدة السرعة فيضانات كارثية ولاية فلوريدا

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