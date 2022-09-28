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تنبيه عاجل من وزارة التجارة بخصوص التعامل مع المتاجر الإلكترونية
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تنبيه عاجل من وزارة التجارة بخصوص التعامل مع المتاجر الإلكترونية

تنبيه عاجل من وزارة التجارة بخصوص التعامل مع المتاجر الإلكترونية

تنبيه عاجل من وزارة التجارة بخصوص التعامل مع المتاجر الإلكترونية
٠٤:٤٥:٥٨ م، الأربعاء، ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

دعت وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، كافة المواطنين والمقيمين إلى التأكد من موثوقية المتاجر الإلكترونية قبل استخدام البطاقات البنكية.

جاء ذلك في تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

المتاجر الإلكترونية

وقالت الوزارة: “تأكد من موثوقية المتاجر الإلكترونية قبل استخدام البطاقات البنكية”.

وأمس، الثلاثاء، قالت الوزارة موجهة حسابها للمواطنين والمقيمين وغيرهم: “لا تتجاوب مع الرسائل التي تتطلب الإفصاح عن معلوماتك الشخصية”.

وكان الخبير التقني، سليمان الدلالي، قد دعا إلى أن تكون كلمات السر للحسابات المختلفة سواء البنكية أو غيرها قوية، وقال إنه كلما كانت كلمة السر ضعيفة كلما كان سهلاً اختراقُها وتخمينُها.

وأوضح “الدلالي” خلال لقاء في برنامج “ياهلا” أن الكثير من الأشخاص يقومون باختيار كلمات سر ضعيفة جدًا ويسهل تخمينها.

اختراق وسرقة عشرات الملايين

وخلال الأيام الماضية، تم اختراق وسرقة عشرات الملايين من كلمات المرور للمستخدمين على عدد من المنصات الشهيرة، وتسريبها على شبكة الدارك ويب، حيث شهدت خدمة البث التلفزيونية الشهيرة boxset سرقة وتسريب 15 مليون كلمة مرور، في أكبر اختراق لمنصات البث.

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الكلمات الدلالية:
التجارة الحسابات البنكية المتاجر الإلكترونية وزارة التجارة

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