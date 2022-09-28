الأربعاء، ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
178 شركة رابحة.. سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند مستوى 11170 نقطة
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178 شركة رابحة.. سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند مستوى 11170 نقطة

178 شركة رابحة.. سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند مستوى 11170 نقطة

178 شركة رابحة.. سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند مستوى 11170 نقطة
٠٤:٣٠:١٩ م، الأربعاء، ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ واس:

أغلق مؤشر الأسهم الرئيس اليوم مرتفعًا 152.70 نقطة ليقفل عند مستوى 11170.08 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.6 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة – وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم – 165 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 370 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 178 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 25 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: الغاز، وشاكر، والبحر الأحمر، والدواء، ودله الصحة الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: الباحة، ونقي، وتنمية، وصادرات، وعطاء، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.94 % و 3.06 %.

فيما كانت أسهم شركات: بتر ورابغ، ودار الأركان، وأرامكو السعودية، والراجحي، ومعادن الأكثر نشاطًا بالكمية، وأسهم شركات: الراجحي، وسابك، ومعادن، والأهلي، وسابك للمغذيات الزراعية الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 197.62 نقطة ليقفل عند مستوى 19916.61 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 22.2 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 310 آلاف سهم تقاسمتها 2169 صفقة.

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الكلمات الدلالية:
الأسهم السعودية النشرة الاقتصادية سوق الأسهم مؤشر سوق الأسهم

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