31 طائرة و4 سفن حربية صينية تحاصر المناطق المحيطة بجزيرة تايوان

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، أنها اكتشفت اليوم، تحركات لـ 31 طائرة و4 سفن حربية صينية تحوم حول المنطقة المحيطة بالجزيرة.

وأوضحت في بيان لها اليوم، أن ما لا يقل عن 10 طائرات صينية عبرت اليوم الخط الفاصل لمضيق تايوان.

بومبيو: لابد من الاعتراف بتايوان دولة ذات سيادة

وفي وقت سابق، فاجأ وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، الصين بتصريحه أن تايوان ليست بحاجة لإعلان استقلالها لأنها بالفعل دولة مستقلة.

وأوضح بومبيو في خطاب له بمنتدى الأعمال العالمي بتايوان، أنه حان الوقت لإنهاء الشراكة العمياء مع الصين لمصلحة تايوان، مطالبًا، للولايات المتحد، بضرورة الاعتراف بالجزيرة كدولة حرة وذات سيادة.

12 طائرة مقاتلة صينية و4 سفن حربية قرب السواحل

يأتي هذا في وقت أعلنت فيه السلطات في تايوان أنها رصدت، تحرك 12 طائرة مقاتلة صينية و4 سفن حربية قرب سواحلها، مع اختراق 8 طائرات عسكرية صينية لأجواء الجزيرة.

الجيش الأمريكي يحذر الصين من هذه الخطوة

وكان الجيش الأمريكي، أكد في وقت سابق أن عددًا من السفن الحربية الأمريكية والكندية عبرت مضيق تايوان، مبينًا أنه إذا فرضت الصين حصارًا على تايوان يمكن للمجتمع الدولي أن يتدخل، مؤكدًا أن الصين تواصل تخطي الحدود وتصرفاتها لن تبقى دون رد، وأن حجم البحرية الصينية ينمو بوتيرة سريعة.

يأتي هذا في وقت ازدادت فيه حدة التوتر بين الصين وتايوان ،بعد أن زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، أغسطس الماضي، الجزيرة على رأس وفد أمريكي الجزيرة، ما أثار حفيظة الصين التي ترى أن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضيها.

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