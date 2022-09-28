شركة المياه الوطنية تعلن عن توفر وظائف شاغرة بعدة مدن

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أعلنت شركة المياه الوطنية (NWC) عن توفر وظائف شاغرة في مختلف التخصصات بعدة مدن، مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

1- مشرف العلاقات العامة

Public Relations Supervisor

المؤهلات و الخبرات:

ـ درجة البكالوريوس في العلاقات العامة أو الإعلام أو إدارة الأعمال أو ما يعادلها.

ـ خبرة 8 سنوات.

المهام الوظيفية:

ـ وضع الخطط الإستراتيجية للاتصالات الداخلية والخارجية للشركة والخطط السنوية المرتبطة بها.

ـ مراقبة التشريعات وموضوعات القانون وملخصات الأصدقاء والتغييرات التنظيمية وقضايا الحوكمة في جميع أنحاء المنظمة لتحديد أفكار المحتوى.

ـ الإشراف على جميع التفاعلات الإعلامية داخل المملكة وكذلك في الدول المستقبلة.

2- مشرف الالتزام

Compliance Supervisor

المؤهلات و الخبرات:

ـ درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو ما يعادلها

ـ خبرة 5 + سنوات من الخبرة.

المهام الوظيفية:

ـ تصميم وتطوير أجزاء رئيسية من أدوات وسياسات وإجراءات ومعايير الجودة والامتثال.

ـ مراقبة عملية التحقيق والتعامل مع المخالفات وقضايا عدم الالتزام.

ـ توعية الموظفين باللوائح والتأثير على المنظمة إذا لم يتم الامتثال لهذه اللوائح.

ـ دعم مسؤولي الامتثال لدفع عملية النمو والتعلم.

طريقة التقديم:

– للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والتقديم: (اضغط هنا)

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