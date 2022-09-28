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شركة المياه الوطنية تعلن عن توفر وظائف شاغرة بعدة مدن
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شركة المياه الوطنية تعلن عن توفر وظائف شاغرة بعدة مدن

شركة المياه الوطنية تعلن عن توفر وظائف شاغرة بعدة مدن

شركة المياه الوطنية تعلن عن توفر وظائف شاغرة بعدة مدن
٠٢:٣٨:٥٨ م، الأربعاء، ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أعلنت شركة المياه الوطنية (NWC) عن توفر وظائف شاغرة في مختلف التخصصات بعدة مدن، مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

1- مشرف العلاقات العامة
Public Relations Supervisor

المؤهلات و الخبرات:

ـ درجة البكالوريوس في العلاقات العامة أو الإعلام أو إدارة الأعمال أو ما يعادلها.
ـ خبرة 8 سنوات.

المهام الوظيفية:

ـ وضع الخطط الإستراتيجية للاتصالات الداخلية والخارجية للشركة والخطط السنوية المرتبطة بها.
ـ مراقبة التشريعات وموضوعات القانون وملخصات الأصدقاء والتغييرات التنظيمية وقضايا الحوكمة في جميع أنحاء المنظمة لتحديد أفكار المحتوى.
ـ الإشراف على جميع التفاعلات الإعلامية داخل المملكة وكذلك في الدول المستقبلة.

2- مشرف الالتزام
Compliance Supervisor

المؤهلات و الخبرات:

ـ درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو ما يعادلها
ـ خبرة 5 + سنوات من الخبرة.

المهام الوظيفية:

ـ تصميم وتطوير أجزاء رئيسية من أدوات وسياسات وإجراءات ومعايير الجودة والامتثال.
ـ مراقبة عملية التحقيق والتعامل مع المخالفات وقضايا عدم الالتزام.
ـ توعية الموظفين باللوائح والتأثير على المنظمة إذا لم يتم الامتثال لهذه اللوائح.
ـ دعم مسؤولي الامتثال لدفع عملية النمو والتعلم.

طريقة التقديم:

– للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والتقديم: (اضغط هنا)

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