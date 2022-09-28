شركة المياه الوطنية تعلن عن توفر وظائف شاغرة بعدة مدن
تواصل ـ فريق التحرير:
أعلنت شركة المياه الوطنية (NWC) عن توفر وظائف شاغرة في مختلف التخصصات بعدة مدن، مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
1- مشرف العلاقات العامة
Public Relations Supervisor
المؤهلات و الخبرات:
ـ درجة البكالوريوس في العلاقات العامة أو الإعلام أو إدارة الأعمال أو ما يعادلها.
ـ خبرة 8 سنوات.
المهام الوظيفية:
ـ وضع الخطط الإستراتيجية للاتصالات الداخلية والخارجية للشركة والخطط السنوية المرتبطة بها.
ـ مراقبة التشريعات وموضوعات القانون وملخصات الأصدقاء والتغييرات التنظيمية وقضايا الحوكمة في جميع أنحاء المنظمة لتحديد أفكار المحتوى.
ـ الإشراف على جميع التفاعلات الإعلامية داخل المملكة وكذلك في الدول المستقبلة.
2- مشرف الالتزام
Compliance Supervisor
المؤهلات و الخبرات:
ـ درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو ما يعادلها
ـ خبرة 5 + سنوات من الخبرة.
المهام الوظيفية:
ـ تصميم وتطوير أجزاء رئيسية من أدوات وسياسات وإجراءات ومعايير الجودة والامتثال.
ـ مراقبة عملية التحقيق والتعامل مع المخالفات وقضايا عدم الالتزام.
ـ توعية الموظفين باللوائح والتأثير على المنظمة إذا لم يتم الامتثال لهذه اللوائح.
ـ دعم مسؤولي الامتثال لدفع عملية النمو والتعلم.
طريقة التقديم:
– للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والتقديم: (اضغط هنا)
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